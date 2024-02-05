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"Яндекс" продают за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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"Яндекс" продают за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов
"Яндекс" продают за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов - РИА Новости Крым, 05.02.2024
"Яндекс" продают за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов
Головная компания "Яндекса", Yandex N.V., договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. После продажи "Яндекс"... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T10:55
2024-02-05T10:55
яндекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Головная компания "Яндекса", Yandex N.V., договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. После продажи "Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и другие сервисы, сообщили в компании."Яндекс продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления", – сказано в сообщении.Также уточняется, что команда менеджеров, которые до настоящего времени управляли компанией, сохранит управление и право принятия ключевых решений. Для этого создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. "Фонд менеджеров" сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО "Яндекс".Согласовать сделку по продаже бизнеса "Яндекса" должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.В понедельник стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, Yandex N.V. также перестанет быть головной компанией группы.Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при том что денежная часть составит не менее 50%. Благодаря этому продавец получит сумму, эквивалентную не менее чем 230 миллиардам рублей, в юанях.
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яндекс, экономика, it-технологии, новости, россия
"Яндекс" продают за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов

Яндекс продолжит развивать сервисы и перспективные направления после продажи

10:55 05.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Головная компания "Яндекса", Yandex N.V., договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. После продажи "Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и другие сервисы, сообщили в компании.
"Яндекс продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления", – сказано в сообщении.
Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс". Это частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором "Яндекса" останется Артем Савиновский.
Также уточняется, что команда менеджеров, которые до настоящего времени управляли компанией, сохранит управление и право принятия ключевых решений. Для этого создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. "Фонд менеджеров" сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО "Яндекс".
Согласовать сделку по продаже бизнеса "Яндекса" должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.
В понедельник стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, Yandex N.V. также перестанет быть головной компанией группы.
Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при том что денежная часть составит не менее 50%. Благодаря этому продавец получит сумму, эквивалентную не менее чем 230 миллиардам рублей, в юанях.
 
ЯндексЭкономикаIT-технологииНовостиРоссия
 
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