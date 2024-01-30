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Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник
Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
2024-01-30T08:55
2024-01-30T08:58
керченская паромная переправа
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За минувшие сутки паромы выполнили 7 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 434 259 пассажиров и 250 412 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнен 7 303 рейса.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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керченская паромная переправа, штормовое предупреждение, новости, новости крыма, крым, краснодарский край, керченский пролив
Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник

Штормовое предупреждение действует в районе Керченской паромной переправы

08:55 30.01.2024 (обновлено: 08:58 30.01.2024)
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
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Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 января ветер северо-восточный 12-15 м/сек, со второй половины 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м, температура воздуха около нуля, температура воды в море +3...+4 градуса. Действует штормовое предупреждение по причине ветра 12-15 м/сек", – сказано в сообщении.

За минувшие сутки паромы выполнили 7 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 434 259 пассажиров и 250 412 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнен 7 303 рейса.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
 
Керченская паромная переправаШтормовое предупреждениеНовостиНовости КрымаКрымКраснодарский крайКерченский пролив
 
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