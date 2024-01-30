https://crimea.ria.ru/20240130/shtorm-v-prolive-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-vo-vtornik-1134550791.html
Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник
Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
2024-01-30T08:55
2024-01-30T08:55
2024-01-30T08:58
керченская паромная переправа
штормовое предупреждение
новости
новости крыма
крым
краснодарский край
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_f1f12e1c0636f4975f6a18dfe02d5471.jpg
За минувшие сутки паромы выполнили 7 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 434 259 пассажиров и 250 412 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнен 7 303 рейса.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
крым
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_30f0e5288329fd3043ba35384c024fd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, штормовое предупреждение, новости, новости крыма, крым, краснодарский край, керченский пролив
Шторм в Керченском проливе: как работает переправа во вторник
Штормовое предупреждение действует в районе Керченской паромной переправы
08:55 30.01.2024 (обновлено: 08:58 30.01.2024)
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.