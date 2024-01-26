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Сотрудники Сбера рассказали крымским студентам о профессиях будущего
Сотрудники Сбера рассказали крымским студентам о профессиях будущего - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Сотрудники Сбера рассказали крымским студентам о профессиях будущего
Топ-менеджеры Головного отделения Сбербанка в Крыму провели серию открытых лекций о цифровой трансформации экономики для студентов Крымского... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T17:28
2024-01-26T17:28
2024-01-26T17:28
сбер
сбербанк в крыму
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Топ-менеджеры Головного отделения Сбербанка в Крыму провели серию открытых лекций о цифровой трансформации экономики для студентов Крымского инженерного-педагогического университета имени Февзи Якубова и Финансово-экономического колледжа в Симферополе, сообщает банк.Студенты на открытых лекциях узнали о трендах перехода из информационной эры в цифровую, о том, как с внедрением технологий искусственного интеллекта меняются бизнес-процессы, отрасли экономики и профессии.
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сбер, сбербанк в крыму, банк, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Топ-менеджеры Головного отделения Сбербанка в Крыму провели серию открытых лекций о цифровой трансформации экономики для студентов Крымского инженерного-педагогического университета имени Февзи Якубова и Финансово-экономического колледжа в Симферополе, сообщает банк.
Студенты на открытых лекциях узнали о трендах перехода из информационной эры в цифровую, о том, как с внедрением технологий искусственного интеллекта меняются бизнес-процессы, отрасли экономики и профессии.
"Студенты – наше будущее. Они уже стоят на пороге взрослой жизни. И совсем скоро им предстоит начать строить карьеру. Сбер заинтересован в молодых креативных сотрудниках, у которых особое видение привычных процессов. Поэтому мы активно выстраиваем взаимоотношения с вузами и ссузами Крыма", – приводится в сообщении комментарий управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.