https://crimea.ria.ru/20240126/sotrudniki-sbera-rasskazali-krymskim-studentam-o-professiyakh-buduschego-1134480218.html

Сотрудники Сбера рассказали крымским студентам о профессиях будущего

Сотрудники Сбера рассказали крымским студентам о профессиях будущего - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Сотрудники Сбера рассказали крымским студентам о профессиях будущего

Топ-менеджеры Головного отделения Сбербанка в Крыму провели серию открытых лекций о цифровой трансформации экономики для студентов Крымского... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T17:28

2024-01-26T17:28

2024-01-26T17:28

сбер

сбербанк в крыму

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Топ-менеджеры Головного отделения Сбербанка в Крыму провели серию открытых лекций о цифровой трансформации экономики для студентов Крымского инженерного-педагогического университета имени Февзи Якубова и Финансово-экономического колледжа в Симферополе, сообщает банк.Студенты на открытых лекциях узнали о трендах перехода из информационной эры в цифровую, о том, как с внедрением технологий искусственного интеллекта меняются бизнес-процессы, отрасли экономики и профессии.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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