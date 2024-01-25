https://crimea.ria.ru/20240125/konkurs-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-anonsiroval-zhyuri-2024-goda-1134445319.html

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды -Гран-при - разных лет. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T11:02

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2024-01-25T11:01

андрей стенин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды -Гран-при - разных лет.Международная часть жюри представлена двумя итальянскими фотографами - Данило Гарсия Ди Мео и Габриэле Чеккони, а также фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.Фотосерия Ди Мео "Летиция. История невидимой жизни" получила Гран-при в 2016-м году, история Чеккони "Отверженные и земля" стала обладателем главного приза в 2019-м году, а одиночный кадр Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" был удостоен высшей конкурсной награды 2021-го года.Россию в составе жюри представляют Алена Кочеткова и Алексей Орлов. Их эмоционально яркие и точные по фотографическому решению серии – "Как я болела" и "Зарево" - завоевали Гран-при в 2018-м и 2023-м годах.По ее словам, конкурс имени Стенина - та площадка, где сильные работы могут получить достойную оценку и заслуженное признание. Как отметил Алексей Орлов, на сегодняшний день это самый важных конкурс фотожурналистики для молодых фотографов, которые могут в своих работах рассказать по-настоящему важные истории о людях и их судьбах.Прием работ на конкурс по традиции стартовал 22 декабря – в день рождения Андрея Стенина, имя которого он носит. Свои заявки фотографы в возрасте от 18-ти до 33-х лет могут подать на сайте на русском, английском и китайском языках. Прием заявок открыт до 15 марта 2024 года включительно.Призовой фонд юбилейного года составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина, Гран-при, получит 700 тысяч рублей.Выставки победителей конкурса за время его существования увидели в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В международном сегменте конкурс проходит при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).

https://crimea.ria.ru/20231019/v-moskve-podveli-itogi-fotokonkursa-imeni-stenina-1132198457.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей стенин, конкурс имени андрея стенина, фото, международная медиагруппа "россия сегодня", москва, новости, общество