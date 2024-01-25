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Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды -Гран-при - разных лет. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T11:02
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андрей стенин
конкурс имени андрея стенина
фото
международная медиагруппа "россия сегодня"
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды -Гран-при - разных лет.Международная часть жюри представлена двумя итальянскими фотографами - Данило Гарсия Ди Мео и Габриэле Чеккони, а также фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.Фотосерия Ди Мео "Летиция. История невидимой жизни" получила Гран-при в 2016-м году, история Чеккони "Отверженные и земля" стала обладателем главного приза в 2019-м году, а одиночный кадр Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" был удостоен высшей конкурсной награды 2021-го года.Россию в составе жюри представляют Алена Кочеткова и Алексей Орлов. Их эмоционально яркие и точные по фотографическому решению серии – "Как я болела" и "Зарево" - завоевали Гран-при в 2018-м и 2023-м годах.По ее словам, конкурс имени Стенина - та площадка, где сильные работы могут получить достойную оценку и заслуженное признание. Как отметил Алексей Орлов, на сегодняшний день это самый важных конкурс фотожурналистики для молодых фотографов, которые могут в своих работах рассказать по-настоящему важные истории о людях и их судьбах.Прием работ на конкурс по традиции стартовал 22 декабря – в день рождения Андрея Стенина, имя которого он носит. Свои заявки фотографы в возрасте от 18-ти до 33-х лет могут подать на сайте на русском, английском и китайском языках. Прием заявок открыт до 15 марта 2024 года включительно.Призовой фонд юбилейного года составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина, Гран-при, получит 700 тысяч рублей.Выставки победителей конкурса за время его существования увидели в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В международном сегменте конкурс проходит при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).
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96
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андрей стенин, конкурс имени андрея стенина, фото, международная медиагруппа "россия сегодня", москва, новости, общество
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

11:02 25.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды -Гран-при - разных лет.
Международная часть жюри представлена двумя итальянскими фотографами - Данило Гарсия Ди Мео и Габриэле Чеккони, а также фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.
Фотосерия Ди Мео "Летиция. История невидимой жизни" получила Гран-при в 2016-м году, история Чеккони "Отверженные и земля" стала обладателем главного приза в 2019-м году, а одиночный кадр Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" был удостоен высшей конкурсной награды 2021-го года.
Россию в составе жюри представляют Алена Кочеткова и Алексей Орлов. Их эмоционально яркие и точные по фотографическому решению серии – "Как я болела" и "Зарево" - завоевали Гран-при в 2018-м и 2023-м годах.
"На протяжении 10-ти лет конкурс предоставляет отличную площадку для высказывания фотографам из разных стран, - говорит Алена Кочеткова. - Мне нравится внимательное и бережное отношение к победителям конкурса и их историям, помощь организаторов в дальнейшем продвижении работ. И теперь я рада принять участие в этом конкурсе уже в другом качестве. Видеть работы других фотографов всегда интересно и вдохновляюще".
По ее словам, конкурс имени Стенина - та площадка, где сильные работы могут получить достойную оценку и заслуженное признание.
Как отметил Алексей Орлов, на сегодняшний день это самый важных конкурс фотожурналистики для молодых фотографов, которые могут в своих работах рассказать по-настоящему важные истории о людях и их судьбах.
Прием работ на конкурс по традиции стартовал 22 декабря – в день рождения Андрея Стенина, имя которого он носит. Свои заявки фотографы в возрасте от 18-ти до 33-х лет могут подать на сайте на русском, английском и китайском языках. Прием заявок открыт до 15 марта 2024 года включительно.
Призовой фонд юбилейного года составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина, Гран-при, получит 700 тысяч рублей.
Выставки победителей конкурса за время его существования увидели в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В международном сегменте конкурс проходит при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
19 октября 2023, 13:16
В Москве подвели итоги фотоконкурса имени Стенина
 
Андрей СтенинКонкурс имени Андрея СтенинаФотоМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"МоскваНовостиОбщество
 
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