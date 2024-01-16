https://crimea.ria.ru/20240116/nadrugalsya-nad-6-letney-sosedkoy-sevastopolets-prigovoren-k-12-godam-1134230896.html

Надругался над 6-летней соседкой: севастополец приговорен к 12 годам

Надругался над 6-летней соседкой: севастополец приговорен к 12 годам - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Надругался над 6-летней соседкой: севастополец приговорен к 12 годам

К 12 годам колонии строгого режима приговорен 30-летний житель Севастополя за преступление сексуального характера в отношении 6-летней девочки. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T15:35

2024-01-16T15:35

2024-01-16T15:42

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. К 12 годам колонии строгого режима приговорен 30-летний житель Севастополя за преступление сексуального характера в отношении 6-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю и прокуратуре Севастополя.О произошедшем девочка рассказала матери. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу, добавили в Следкоме.Сотрудники следственного отдела по Нахимовскому району, следователи-криминалисты при участии психолога оперативно провели комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы, а также оказали помощь пострадавшему ребенку."Приговором суда житель Севастополя признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 10 лет", – добавили в СК. И уточнили, что после отбытия срока заключения осужденный также будет ограничен в свободе на один год.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, происшествия, приговор, закон и право, дети, общество, новости крыма