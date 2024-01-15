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Какой сегодня праздник: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Какой сегодня праздник: 15 января
Какой сегодня праздник: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Какой сегодня праздник: 15 января
Сегодня в России поздравляют сотрудников Следственного комитета, во всем мире едят шаурму (а в Питере тем временем – шаверму). В этот день родились французский... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Сегодня в России поздравляют сотрудников Следственного комитета, во всем мире едят шаурму (а в Питере тем временем – шаверму). В этот день родились французский драматург Жан-Батист Мольер, русский писатель Александр Грибоедов и автомобилестроитель Жан Бугатти.Что празднуют в миреДень образования Следственного комитета России – относительно молодой праздник. Он был установлен 15 января 2011 года после принятия Федерального закона "О Следственном комитете РФ". А идея создать отдельное ведомство пришла из петровских времен, когда Петр I разделил уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство.Самую большую 245-килограммовую шаурму длинной в 151 метр однажды приготовили в Санкт-Петербурге (правда, по питерской традиции назвали ее шавермой). Рекорд записали в Книги рекордов России, а потом разделили угощение на тысячу частей и раздали прохожим. Актуальный факт по случаю еще одного сегодняшнего праздника – Всемирного дня шаурмы.Еще сегодня День шляпы и цилиндра, День поиска пропавшего эха, День принятия горячей ванны и День фигурного катания. Именины у Сергея, Ульяны, Иты, Павла.Знаменательные событияВ 1831 году промышленник с Урала Павел Демидов в качестве поощрения за труд и вклад в развитие науки учредил ежегодную премию "для содействия к преуспеванию наук".В 1943 году завершилось строительство здания Министерства обороны США – Пентагона. Здание в форме правильного пятиугольника находится в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона.В 1955 году китайское руководство приняло решение о разработке и создании собственного ядерного арсенала. Первое испытание атомной бомбы в Китае прошло в 1964 году.В 2001 году начал работу сайт "Википедии" – интернет-энциклопедии со свободным контентом. Название образовано при помощи гавайского слова "wiki" ("быстро"), присоединенному к привычному слову "энциклопедия".Кто родился15 января 1622 года родился французский драматург-комедиограф Жан-Батист Мольер. Получив юридическое образование в Клермонском колледже, он решил посвятить себя театру и драматургии. И не прогадал. В итоге имеем "Школу жен" и "Школу мужей", "Тартюф" и "Дона Жуана" – все эти и другие пьесы до сих пор пользуются успехом на театральных подмостках.В 1795 году на свет появился русский дипломат и писатель Александр Грибоедов. Он писал стихи, статьи, пьесы и был автором 30 литературных и публицистических произведений. Самое известное – "Горе от ума". Кроме того, Грибоедов как представитель императорского двора нес дипломатическую миссию в Турции и Персии, где трагически погиб при нападении на дипмиссию религиозного фанатика.15 января 1909 года в Кельне в семье известного автомобилестроителя Этторе Бугатти родился сын, которого назвали Жанберто (на французский манер – Жан). Его отец был выходцем из Италии, основавшим знаменитую французскую компанию Automobiles Ettore Bugatti. Красоте и скорости Жан Бугатти посвятил свою короткую жизнь – при его участии, а потом и под его руководством появились на свет легендарные автомобили Bugatti Type 50, Bugatti Type 41 Royale и, конечно, Bugatti Atlantic.В 1929 году в Атланте, США, родился Мартин Лютер Кинг – афроамериканский борец против расовой дискриминации. Кинг был священником баптистской церкви, а в 1955 году присоединился к акциям борьбы за права чернокожих. За участие в ненасильственной борьбе против расовой дискриминации он получил Нобелевскую премию мира.Также 15 января родились Герои Советского Союза офицер-подводник Александр Маринеско и маршал Василий Петров. Свои дни рождения отмечают также композитор Максим Дунаевский, кинорежиссер Егор Кончаловский, актриса Екатерина Волкова.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 15 января

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 15 января

00:00 15.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Сегодня в России поздравляют сотрудников Следственного комитета, во всем мире едят шаурму (а в Питере тем временем – шаверму). В этот день родились французский драматург Жан-Батист Мольер, русский писатель Александр Грибоедов и автомобилестроитель Жан Бугатти.

Что празднуют в мире

День образования Следственного комитета России – относительно молодой праздник. Он был установлен 15 января 2011 года после принятия Федерального закона "О Следственном комитете РФ". А идея создать отдельное ведомство пришла из петровских времен, когда Петр I разделил уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство.
Самую большую 245-килограммовую шаурму длинной в 151 метр однажды приготовили в Санкт-Петербурге (правда, по питерской традиции назвали ее шавермой). Рекорд записали в Книги рекордов России, а потом разделили угощение на тысячу частей и раздали прохожим. Актуальный факт по случаю еще одного сегодняшнего праздника – Всемирного дня шаурмы.
Еще сегодня День шляпы и цилиндра, День поиска пропавшего эха, День принятия горячей ванны и День фигурного катания. Именины у Сергея, Ульяны, Иты, Павла.

Знаменательные события

В 1831 году промышленник с Урала Павел Демидов в качестве поощрения за труд и вклад в развитие науки учредил ежегодную премию "для содействия к преуспеванию наук".
В 1943 году завершилось строительство здания Министерства обороны США – Пентагона. Здание в форме правильного пятиугольника находится в штате Вирджиния недалеко от Вашингтона.
В 1955 году китайское руководство приняло решение о разработке и создании собственного ядерного арсенала. Первое испытание атомной бомбы в Китае прошло в 1964 году.
В 2001 году начал работу сайт "Википедии" – интернет-энциклопедии со свободным контентом. Название образовано при помощи гавайского слова "wiki" ("быстро"), присоединенному к привычному слову "энциклопедия".

Кто родился

15 января 1622 года родился французский драматург-комедиограф Жан-Батист Мольер. Получив юридическое образование в Клермонском колледже, он решил посвятить себя театру и драматургии. И не прогадал. В итоге имеем "Школу жен" и "Школу мужей", "Тартюф" и "Дона Жуана" – все эти и другие пьесы до сих пор пользуются успехом на театральных подмостках.
В 1795 году на свет появился русский дипломат и писатель Александр Грибоедов. Он писал стихи, статьи, пьесы и был автором 30 литературных и публицистических произведений. Самое известное – "Горе от ума". Кроме того, Грибоедов как представитель императорского двора нес дипломатическую миссию в Турции и Персии, где трагически погиб при нападении на дипмиссию религиозного фанатика.
15 января 1909 года в Кельне в семье известного автомобилестроителя Этторе Бугатти родился сын, которого назвали Жанберто (на французский манер – Жан). Его отец был выходцем из Италии, основавшим знаменитую французскую компанию Automobiles Ettore Bugatti. Красоте и скорости Жан Бугатти посвятил свою короткую жизнь – при его участии, а потом и под его руководством появились на свет легендарные автомобили Bugatti Type 50, Bugatti Type 41 Royale и, конечно, Bugatti Atlantic.
В 1929 году в Атланте, США, родился Мартин Лютер Кинг – афроамериканский борец против расовой дискриминации. Кинг был священником баптистской церкви, а в 1955 году присоединился к акциям борьбы за права чернокожих. За участие в ненасильственной борьбе против расовой дискриминации он получил Нобелевскую премию мира.
Также 15 января родились Герои Советского Союза офицер-подводник Александр Маринеско и маршал Василий Петров. Свои дни рождения отмечают также композитор Максим Дунаевский, кинорежиссер Егор Кончаловский, актриса Екатерина Волкова.
 
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