Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240114/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134173212.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Крымский мост открыли для проезда
После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T22:30
2024-01-14T22:31
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в субботу и вечером в воскресенье движение по транспортному переходу перекрывали на 10 минут.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Крымский мост открыли для проезда

По Крымскому мосту возобновили движение

22:30 14.01.2024 (обновлено: 22:31 14.01.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Утром в субботу и вечером в воскресенье движение по транспортному переходу перекрывали на 10 минут.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Главное за день: 14 января
22:30Крымский мост открыли для проезда
22:17Остановлено движение по Крымскому мосту
22:07Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского
21:44Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников
21:24Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера
20:45Подходящий момент: в Белом доме сделали заявление о конфликте в Газе
20:127-летний ребенок поджег торговый центр в Киеве
19:37Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны
19:15Как долго в Крыму продержатся морозы
18:23Wildberries пока не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
18:0121 шахтер погиб при оползне на шахте в Танзании
17:35Лондон может использовать ВСУ в войне с Аргентиной – украинские СМИ
17:21Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-м году жизни
16:15Морской транспорт в Севастополе прекратил работу
16:11Экономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"
16:01Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев
15:42Штормовой ветер в Севастополе: МЧС призывают к осторожности
15:36Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии
15:13Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе
Лента новостейМолния