https://crimea.ria.ru/20240114/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134173212.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Крымский мост открыли для проезда
После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T22:30
2024-01-14T22:30
2024-01-14T22:31
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в субботу и вечером в воскресенье движение по транспортному переходу перекрывали на 10 минут.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Крымский мост открыли для проезда
По Крымскому мосту возобновили движение
22:30 14.01.2024 (обновлено: 22:31 14.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Утром в субботу и вечером в воскресенье
движение по транспортному переходу перекрывали на 10 минут
.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.