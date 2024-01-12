https://crimea.ria.ru/20240112/minoborony-provodit-ucheniya-v-chernomorskom-rayone-kryma-1134158646.html
Учения Минобороны проходят вечером в пятницу в Черноморском районе Крыма
Учения Минобороны проходят вечером в пятницу в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Учения Минобороны проходят вечером в пятницу в Черноморском районе Крыма
Вечером в пятницу Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T19:31
2024-01-12T19:31
2024-01-12T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
https://crimea.ria.ru/20240112/minoborony-provodit-ucheniya-v-chernomorskom-rayone-kryma-1134140329.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Учения Минобороны проходят вечером в пятницу в Черноморском районе Крыма
В Черноморском районе Крыма проходят учения Минобороны РФ – власти
19:31 12.01.2024 (обновлено: 19:33 12.01.2024)