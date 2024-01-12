https://crimea.ria.ru/20240112/minoborony-provodit-ucheniya-v-chernomorskom-rayone-kryma-1134158646.html

Учения Минобороны проходят вечером в пятницу в Черноморском районе Крыма

Учения Минобороны проходят вечером в пятницу в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Учения Минобороны проходят вечером в пятницу в Черноморском районе Крыма

Вечером в пятницу Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T19:31

2024-01-12T19:31

2024-01-12T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.

https://crimea.ria.ru/20240112/minoborony-provodit-ucheniya-v-chernomorskom-rayone-kryma-1134140329.html

черноморский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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