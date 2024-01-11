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Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области
Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области
Жителя Севастополя, который провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области, спасли сотрудники регионального ДПС - они помогли вытянуть из кювета и завести... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T08:34
2024-01-11T08:34
херсонская область
происшествия
общество
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя, который провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области, спасли сотрудники регионального ДПС - они помогли вытянуть из кювета и завести его заглохший автомобиль. Об этом сообщает МВД Медиа.Отмечается, что правоохранители заметили в кювете иномарку во время патрулирования трассы Харьков – Симферополь – Ялта.Замерзшего автовладельца пересадили в патрульный автомобиль и вызвали на место происшествия спецтехнику, чтобы на буксире вытащить из кювета легковушку. Автоинспекторы помогли завести машину, чтобы севастополец смог благополучно продолжить свой путь.Ранее в Севастополе полицейские спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения "болгаркой".В первых числах января прошлого года жительница Ялты едва не родила в машине из-за дорожного затора, доставить женщину в родильный дом вовремя помог инспектор ГИБДД.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницуВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машинВ Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушья
https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html
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херсонская область, происшествия, общество, транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новые регионы россии, новости
Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области

Сотрудники ДПС вызволили из кювета автомобиль севастопольца в Херсонской области

08:34 11.01.2024
 
© МВД МедиаЖителя Севастополя спасли из кювета на трассе в Херсонской области
Жителя Севастополя спасли из кювета на трассе в Херсонской области
© МВД Медиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя, который провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области, спасли сотрудники регионального ДПС - они помогли вытянуть из кювета и завести его заглохший автомобиль. Об этом сообщает МВД Медиа.
Отмечается, что правоохранители заметили в кювете иномарку во время патрулирования трассы Харьков – Симферополь – Ялта.
"Стражи правопорядка остановились и выяснили у находившегося в иномарке 52-летнего жителя Севастополя, что накануне вечером в условиях непогоды он не справился с управлением и слетел в канаву, расположенную вдоль дороги. Мужчина пытался самостоятельно выехать обратно на проезжую часть, однако спустя длительное время аккумулятор его машины разрядился", - говорится в Telegram-сообщении.
Замерзшего автовладельца пересадили в патрульный автомобиль и вызвали на место происшествия спецтехнику, чтобы на буксире вытащить из кювета легковушку. Автоинспекторы помогли завести машину, чтобы севастополец смог благополучно продолжить свой путь.
Ранее в Севастополе полицейские спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения "болгаркой".
В первых числах января прошлого года жительница Ялты едва не родила в машине из-за дорожного затора, доставить женщину в родильный дом вовремя помог инспектор ГИБДД.
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