https://crimea.ria.ru/20240111/sevastopolets-provel-noch-v-kyuvete-na-trasse-v-khersonskoy-oblasti-1134107104.html

Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области

Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Севастополец провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области

Жителя Севастополя, который провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области, спасли сотрудники регионального ДПС - они помогли вытянуть из кювета и завести... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T08:34

2024-01-11T08:34

2024-01-11T08:34

херсонская область

происшествия

общество

транспорт

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя, который провел ночь в кювете на трассе в Херсонской области, спасли сотрудники регионального ДПС - они помогли вытянуть из кювета и завести его заглохший автомобиль. Об этом сообщает МВД Медиа.Отмечается, что правоохранители заметили в кювете иномарку во время патрулирования трассы Харьков – Симферополь – Ялта.Замерзшего автовладельца пересадили в патрульный автомобиль и вызвали на место происшествия спецтехнику, чтобы на буксире вытащить из кювета легковушку. Автоинспекторы помогли завести машину, чтобы севастополец смог благополучно продолжить свой путь.Ранее в Севастополе полицейские спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения "болгаркой".В первых числах января прошлого года жительница Ялты едва не родила в машине из-за дорожного затора, доставить женщину в родильный дом вовремя помог инспектор ГИБДД.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницуВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машинВ Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушья

https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, общество, транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новые регионы россии, новости