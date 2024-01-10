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Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно
Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно
В Эквадоре в ходе вооруженного конфликта погибли порядка 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог полиции в... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T08:26
2024-01-10T08:50
в мире
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происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Эквадоре в ходе вооруженного конфликта погибли порядка 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог полиции в одной из соцсетей.В понедельник в Эквадоре после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.Действия правительства вызвали волну беспорядков в ночь на вторник. Преступники жгли автомобили и автобусы, использовали самодельные взрывные устройства. По информации полиции, менее чем за сутки было захвачено порядка семи их сотрудников в столице Эквадора Кито и в городе Мачала. Трех из них удалось освободить живыми.Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Вечером во вторник вооруженная группа с динамитной шашкой ворвалась в студию местного телеканала, где взяла заложников, требуя, чтобы "полиция убралась". Все были задержаны.В пяти тюрьмах в заложниках у преступников остаются почти 140 человек из числа охраны и администрации.Мэр города Гуаякиль ранее провел пресс-конференцию, на которой представитель полиции доложил о восьми погибших и двух раненых в ходе беспорядков. На данный момент известно о 10 погибших."С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками", - говорится в сообщении полиции.Тем временем в Перу усилили охрану границы с Эквадором спецназом.В связи с происходящим посольство России рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора или его посещения. Информации о пострадавших россиянах нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный переворот в Габоне – что известноАфриканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт
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в мире, эквадор, происшествия, новости, режим чс, перу
Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно

В Эквадоре объявлен режим ЧС из-за внутреннего вооруженного конфликта

08:26 10.01.2024 (обновлено: 08:50 10.01.2024)
 
© AFP 2023 / STRINGERОтряд эквадорской полиции
Отряд эквадорской полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / STRINGER
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Эквадоре в ходе вооруженного конфликта погибли порядка 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог полиции в одной из соцсетей.
В понедельник в Эквадоре после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.
Действия правительства вызвали волну беспорядков в ночь на вторник. Преступники жгли автомобили и автобусы, использовали самодельные взрывные устройства. По информации полиции, менее чем за сутки было захвачено порядка семи их сотрудников в столице Эквадора Кито и в городе Мачала. Трех из них удалось освободить живыми.
Нобоа назвал происходящее в стране внутренним вооруженным конфликтом и приказал армии "нейтрализовать" более 20 преступных группировок, насчитывающие десятки тысяч участников.
Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
Вечером во вторник вооруженная группа с динамитной шашкой ворвалась в студию местного телеканала, где взяла заложников, требуя, чтобы "полиция убралась". Все были задержаны.
В пяти тюрьмах в заложниках у преступников остаются почти 140 человек из числа охраны и администрации.
Мэр города Гуаякиль ранее провел пресс-конференцию, на которой представитель полиции доложил о восьми погибших и двух раненых в ходе беспорядков. На данный момент известно о 10 погибших.
"С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками", - говорится в сообщении полиции.
Тем временем в Перу усилили охрану границы с Эквадором спецназом.
В связи с происходящим посольство России рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора или его посещения. Информации о пострадавших россиянах нет.
"По состоянию на вечер 9 января информацией о пострадавших россиянах посольство России в Эквадоре не располагает. В связи с вышеизложенным, посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время", - опубликовано сообщение в Telegram-канале дипмиссии.
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