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Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно

Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно

В Эквадоре в ходе вооруженного конфликта погибли порядка 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог полиции в... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T08:26

2024-01-10T08:26

2024-01-10T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Эквадоре в ходе вооруженного конфликта погибли порядка 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог полиции в одной из соцсетей.В понедельник в Эквадоре после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.Действия правительства вызвали волну беспорядков в ночь на вторник. Преступники жгли автомобили и автобусы, использовали самодельные взрывные устройства. По информации полиции, менее чем за сутки было захвачено порядка семи их сотрудников в столице Эквадора Кито и в городе Мачала. Трех из них удалось освободить живыми.Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Вечером во вторник вооруженная группа с динамитной шашкой ворвалась в студию местного телеканала, где взяла заложников, требуя, чтобы "полиция убралась". Все были задержаны.В пяти тюрьмах в заложниках у преступников остаются почти 140 человек из числа охраны и администрации.Мэр города Гуаякиль ранее провел пресс-конференцию, на которой представитель полиции доложил о восьми погибших и двух раненых в ходе беспорядков. На данный момент известно о 10 погибших."С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками", - говорится в сообщении полиции.Тем временем в Перу усилили охрану границы с Эквадором спецназом.В связи с происходящим посольство России рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора или его посещения. Информации о пострадавших россиянах нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный переворот в Габоне – что известноАфриканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эквадор, происшествия, новости, режим чс, перу