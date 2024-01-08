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Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима
Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей Луганской народной республики, которые передавали СБУ данные о местах дислокации личного состава РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T11:29
2024-01-08T11:29
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
шпионаж
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей Луганской народной республики, которые передавали СБУ данные о местах дислокации личного состава силовых структур и техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщили в Луганском информационном центре.По данным ведомства, один из подозреваемых, "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям" собирал информацию о местах дислокации российских силовых структур и техники в ЛНР, которую передавал сотрудникам СБУ "в ходе личных встреч". Второй собирал сведения о работниках правоохранительных органов в регионе и высылал их сотруднику СБУ.Преступную деятельность обоих мужчин пресекли сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу.Оба подозреваемых – граждане Украины. Они задержаны. Ведется следствие.Ранее, в декабре, по подозрению в шпионаже на киевский режим был задержан украинец в Ростовской области. В ноябре агента украинских спецслужб задержали в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр), шпионаж, украина
Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей ЛНР

11:29 08.01.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей Луганской народной республики, которые передавали СБУ данные о местах дислокации личного состава силовых структур и техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщили в Луганском информационном центре.

По данным ведомства, один из подозреваемых, "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям" собирал информацию о местах дислокации российских силовых структур и техники в ЛНР, которую передавал сотрудникам СБУ "в ходе личных встреч". Второй собирал сведения о работниках правоохранительных органов в регионе и высылал их сотруднику СБУ.

Преступную деятельность обоих мужчин пресекли сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу.

Оба подозреваемых – граждане Украины. Они задержаны. Ведется следствие.
"Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России "Шпионаж", – уточнили в УФСБ по республике.
Ранее, в декабре, по подозрению в шпионаже на киевский режим был задержан украинец в Ростовской области. В ноябре агента украинских спецслужб задержали в Крыму.

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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Луганская Народная Республика (ЛНР)ШпионажУкраина
 
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