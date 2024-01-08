Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей ЛНР
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей Луганской народной республики, которые передавали СБУ данные о местах дислокации личного состава силовых структур и техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщили в Луганском информационном центре.
По данным ведомства, один из подозреваемых, "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям" собирал информацию о местах дислокации российских силовых структур и техники в ЛНР, которую передавал сотрудникам СБУ "в ходе личных встреч". Второй собирал сведения о работниках правоохранительных органов в регионе и высылал их сотруднику СБУ.
Преступную деятельность обоих мужчин пресекли сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу.
Оба подозреваемых – граждане Украины. Они задержаны. Ведется следствие.
По данным ведомства, один из подозреваемых, "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям" собирал информацию о местах дислокации российских силовых структур и техники в ЛНР, которую передавал сотрудникам СБУ "в ходе личных встреч". Второй собирал сведения о работниках правоохранительных органов в регионе и высылал их сотруднику СБУ.
Преступную деятельность обоих мужчин пресекли сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу.
Оба подозреваемых – граждане Украины. Они задержаны. Ведется следствие.
"Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России "Шпионаж", – уточнили в УФСБ по республике.
Ранее, в декабре, по подозрению в шпионаже на киевский режим был задержан украинец в Ростовской области. В ноябре агента украинских спецслужб задержали в Крыму.
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