https://crimea.ria.ru/20240108/shpionili-dlya-sbu-v-lnr-zaderzhany-dvoe-posobnikov-kievskogo-rezhima-1134038803.html

Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима

Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей Луганской народной республики, которые передавали СБУ данные о местах дислокации личного состава РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T11:29

2024-01-08T11:29

2024-01-08T11:29

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

луганская народная республика (лнр)

шпионаж

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже двоих жителей Луганской народной республики, которые передавали СБУ данные о местах дислокации личного состава силовых структур и техники. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщили в Луганском информационном центре.По данным ведомства, один из подозреваемых, "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям" собирал информацию о местах дислокации российских силовых структур и техники в ЛНР, которую передавал сотрудникам СБУ "в ходе личных встреч". Второй собирал сведения о работниках правоохранительных органов в регионе и высылал их сотруднику СБУ.Преступную деятельность обоих мужчин пресекли сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу.Оба подозреваемых – граждане Украины. Они задержаны. Ведется следствие.Ранее, в декабре, по подозрению в шпионаже на киевский режим был задержан украинец в Ростовской области. В ноябре агента украинских спецслужб задержали в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники Агента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену

луганская народная республика (лнр)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр), шпионаж, украина