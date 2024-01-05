https://crimea.ria.ru/20240105/v-krym-idet-atlanticheskiy-vozdukh-chego-zhdat-ot-pogody-v-pyatnitsu-1133989834.html

В Крым идет атлантический воздух: чего ждать от погоды в пятницу

В Крым идет атлантический воздух: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 05.01.2024

В Крым идет атлантический воздух: чего ждать от погоды в пятницу

Воздух из Атлантики принесет в Крым влажную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T00:01

2024-01-05T00:01

2024-01-05T00:01

крым

крымский гидрометцентр

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Воздух из Атлантики принесет в Крым влажную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +9..11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью временами дождь и до +8, днем сухо, облачно и до +12 градусов.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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