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В Крым идет атлантический воздух: чего ждать от погоды в пятницу
В Крым идет атлантический воздух: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 05.01.2024
В Крым идет атлантический воздух: чего ждать от погоды в пятницу
Воздух из Атлантики принесет в Крым влажную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T00:01
2024-01-05T00:01
2024-01-05T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
симферополь
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Воздух из Атлантики принесет в Крым влажную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +9..11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью временами дождь и до +8, днем сухо, облачно и до +12 градусов.
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ялта
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
В Крым идет атлантический воздух: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу в Крыму усилится ветер до 18 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Воздух из Атлантики принесет в Крым влажную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики. 5 января ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, в горах около 0; днем +7…12, в горах +1…6", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +9..11.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью временами дождь и до +8, днем сухо, облачно и до +12 градусов.