https://crimea.ria.ru/20240105/umrite-geroyski-chernye-bushlaty-evpatoriyskogo-desanta-1121912412.html

О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта

О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта - РИА Новости Крым, 05.01.2024

О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта

РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T07:34

2024-01-05T07:34

2024-01-05T07:34

крым

подвиги героев

крым в истории: секреты, факты, фото

евпатория

эксклюзивы риа новости крым

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/71/1118247108_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_662fefa388c3eddc7f151f6863c21782.jpg

Наталья ДремоваЯнварь 1942 года. Тральщик, семь катеров и буксир по неспокойным волнам зимнего, серого Черного моря направлялись к Евпатории. У 740 морских пехотинцев, которые находились на кораблях, была задача высадиться, закрепиться, начать освобождение города. И ожидать еще одну "партию" подкрепления с моря.На борту одного из катеров были и те, кому предстояло восстанавливать Советскую власть: довоенный председатель горисполкома, начальники евпаторийского НКВД и милиции.Но получилось все иначе. Множество погибших. Напрасные жертвы.Долгие годы о Евпаторийском десанте говорили как о тактической, отвлекающей операции. Дескать, так и было задумано. Отвлекли, побеспокоили врагов, зато на других линиях фронтов достигли успеха…Евпаторийский десант стал одним из самых героических эпизодов военной истории Крыма. Оказавшиеся без помощи, осознающие свое безнадежно положение, десантники сражались до конца.Хроника– Около 3 утра 5 января десантникам удалось высадиться у причалов порта. Первые потери – немецкий пулемет из оборудованного в церкви поста открыл огонь.– Рота морских пехотинцев, продвинувшись в город, обнаружила и освободила около 300 советских военнопленных.– Жители Евпатории стали присоединяться к десантникам. Сопротивление немецких и румынских гарнизонов подавлено.– К 6:00 Старый город Евпатории освобожден.– Около 8 утра в город немцами переброшено несколько батальонов, в том числе и артиллерийские подразделения.– В 11:00 радиосвязь с десантниками утрачена.– Из-за шторма не могут выйти из Севастополя корабли со вторым эшелоном десанта.– К обеду немцы возвращают контроль над городом.– Около 17 часов 5 января все уцелевшие десантники – 123 моряка и 200 бойцов из местных жителей и освобожденных военнопленных – собираются в гостинице "Крым". Группа разделяется, часть отходит.– Немцы не смогли взять гостиницу и подорвали ее. Отход основных сил десанта не удался: бойцы приняли последний бой ночью этого же дня у деревни Колоски. Их останки нашли в 1977 году. До Севастополя дошла пятерка десантников под командованием капитан-лейтенанта Литовчука.– 7 января фашистам удалось подавить последние очаги сопротивления в городе.У Бога все известны: как возвращаются к родным погибшие солдаты >>Чудом выжившиеТочное число оставшихся в живых неизвестно. Называют "несколько десятков".В домике Прасковьи Перекрестенко сутки пробыла группа из 60 десантников. И больше двух лет, до самого освобождения города, она прятала высадившихся с десантом председателя горисполкома Цыпкина и секретаря райкома Павленко.7 января немцы вспомнили о городской больнице и обнаружили там раненых десантников. Убили их, убили нескольких прятавших своих врачей и медсестер. Но санитарка Наталья Балане днем позже обнаружила живого красноармейца Лазарева: его спасла необычная внешность - он был калмык, незадолго до прихода немцев обмотал повязку на голове полотенцем, и фашисты приняли его за женщину, не тронули, прошли мимо.Единственный выживший с одного из десантных кораблей, тральщика "Взрыватель" – краснофлотец Иван Клименко. До войны он был чемпионом по марафонскому плаванию. Тральщик не мог повернуть от берега в море и уйти, он оказался на мели, и его экипаж был обречен. Клименко послали с донесением о судьбе десанта. Сообщение было запаяно в металлический цилиндр и прикреплено на поясе. Вся одежда моряка – промасленная роба и спасательный жилет – слабая защита от ледяной воды. Ему нужно было доплыть до берега и пробраться в Севастополь. Но ветер дул от берега… Подобрал Клименко катер в районе поселка Николаевка: моряка пронесло по морю 24 километра. Он пробыл в воде не меньше четырех часов. И все-таки выжил. А после войны поселился в Евпатории.Особое заданиеУ работников НКВД, которые высаживались вместе с десантом, было особое задание: захватить руководителей немецкой комендатуры, жандармерии, СД. А также местных жителей, которые успели проявить себя как активные помощники "новой власти". Их списки в наличии имелись. Еще в декабре 1941 года до Евпатории добралась разведгруппа и захватила документы из полицейского и жандармского управлений.Во время высадки десанта Жуковскую найти не смогли. Она уехала из Евпатории в Берлин и работала там. Добиться выдачи военной преступницы СССР так и не удалось. Известно, что в 50-х годах она эмигрировала в Австралию. Есть сведения о том, что там она стала… монахиней.Потом пришли разведчикиО том, что десант погиб, командование узнало из сообщений группы кораблей второй волны десанта. Они подошли к Евпатории, но причалить из-за сильного шторма не могли.8 января до Евпатории добралась разведгруппа, высаженная в резиновую лодку с субмарины. Лодку носило по волнам больше двух суток. Группа радировала о гибели десанта и получила приказ вести разведку на береговой линии. 14 января разведчиков должен был забрать катер, но в этот день их обнаружили немцы. О бое и безнадежном положении удалось сообщить. Последняя радиограмма от героев была передана в Севастополь в 15:48 радистом: "Подрываюсь на собственной гранате. Прощайте, товарищи".Неизвестный священникПосле уничтожения десанта фашисты устроили в Евпатории карательную акцию. Во-первых, они не собирались оставлять безнаказанным ту помощь, которую горожане оказали десанту. Во-вторых, нужно было оправдываться перед начальством. В отчетах фигурировало, что десантников поддержали… партизаны, а не обычные горожане. Вот "пойманных и уничтоженных партизан" немцы и намеревались предъявить руководству.Найденного в Крыму красноармейца похоронят на Украине >>6 января по всему городу солдаты собирали мужчин: от подростков до стариков. Всех, около 1,3 тысяч человек, держали на территории лесного склада на Пересыпи. Сотрудники СД быстро провели сортировку, отделив некоторых людей. Их отпускали.И тут из толпы вышел священник. У него были все шансы попасть в ту самую группу, которая избежала смерти. Но… "Он громогласно заявил, что действительно правильно говорили красные, что немцы расстреляют невинных людей", – рассказала очевидец Надежда Яковенко. Немецкие солдаты тут же застрелили батюшку на глазах у всех.Как звали этого священника, до сих пор не известно. Хотя, казалось бы, не так много в Евпатории было храмов. Тем более, действовавших во время оккупации.Прощай, "Взрыватель"!Памятник Евпаторийскому десанту установлен на месте гибели тральщика "Взрыватель". 6 января немцы обнаружили севший на мель корабль. Команда оказала ожесточенное сопротивление, корабль расстреливали из артиллерийских и танковых орудий.Снять с мели корабль не было возможности, спасти экипаж — тоже. Командир приказал уничтожить документацию и заминировать "Взрыватель". Моряки сопротивлялись до последнего патрона. 19 раненых, которых все же удалось захватить, фашисты не медля расстреляли на берегу."Взрыватель" так и стоял на месте своей гибели несколько лет после освобождения Крыма. Его разобрали лишь в 1947 году. А в 1970-м поставили памятник десантникам, который, говорят, вдохновил Владимира Высоцкого на его известную песню:"За нашей спиной остались паденья, закаты,Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет!Мне хочется верить, что черные наши бушлатыДадут нам возможность сегодня увидеть восход."

https://crimea.ria.ru/20220712/Forma-vas-polnit-podvig-i-zhizn-snaypera-Lyudmily-Pavlichenko--1119787996.html

https://crimea.ria.ru/20210508/PodvigIvanaGolubtsa-1320-kilogrammov-smerti-1119555217.html

https://crimea.ria.ru/20230703/Bereg-otvagi-kak-srazhalis-zaschitniki-Sevastopolya-1119750496.html

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым, подвиги героев, крым в истории: секреты, факты, фото, евпатория, история