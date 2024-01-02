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В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка

В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 02.01.2024

В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка

В многоквартирном пятиэтажном доме в Вильнюсе произошло несколько взрывов, сгорели несколько квартир. Об этом сообщает литовский портал Diena.lt. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T15:43

2024-01-02T15:43

2024-01-02T15:43

литва

вильнюс

пожар

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном пятиэтажном доме в Вильнюсе произошло несколько взрывов, сгорели несколько квартир. Об этом сообщает литовский портал Diena.lt.По словам пресс-секретаря Департамента пожарной охраны и спасения (ПАГД) Эдиты Зданевичене, госпитализированы четыре человека. Пожарным трудно добраться до очага, открытое горение все еще продолжается. Жителей дома эвакуировали. Имеются повреждения конструкций многоэтажки.Данных о погибших или серьезно пострадавших на данный момент нет.

литва

вильнюс

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, вильнюс, пожар, взрыв, новости