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В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка
В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 02.01.2024
В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка
В многоквартирном пятиэтажном доме в Вильнюсе произошло несколько взрывов, сгорели несколько квартир. Об этом сообщает литовский портал Diena.lt. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T15:43
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литва
вильнюс
пожар
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном пятиэтажном доме в Вильнюсе произошло несколько взрывов, сгорели несколько квартир. Об этом сообщает литовский портал Diena.lt.По словам пресс-секретаря Департамента пожарной охраны и спасения (ПАГД) Эдиты Зданевичене, госпитализированы четыре человека. Пожарным трудно добраться до очага, открытое горение все еще продолжается. Жителей дома эвакуировали. Имеются повреждения конструкций многоэтажки.Данных о погибших или серьезно пострадавших на данный момент нет.
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РИА Новости Крым
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литва, вильнюс, пожар, взрыв, новости
В Вильнюсе произошло несколько взрывов: горит жилая многоэтажка

В пятиэтажном доме в Вильнюсе произошло несколько взрывов и случился пожар – СМИ

15:43 02.01.2024
 
© SputnikВ Вильнюсе произошло несколько взрывов
В Вильнюсе произошло несколько взрывов
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В многоквартирном пятиэтажном доме в Вильнюсе произошло несколько взрывов, сгорели несколько квартир. Об этом сообщает литовский портал Diena.lt.
По словам пресс-секретаря Департамента пожарной охраны и спасения (ПАГД) Эдиты Зданевичене, госпитализированы четыре человека. Пожарным трудно добраться до очага, открытое горение все еще продолжается. Жителей дома эвакуировали. Имеются повреждения конструкций многоэтажки.
"Пожар охватил четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Из одной квартиры спасен человек, его эвакуировали", – сказала Зданявичене.
Данных о погибших или серьезно пострадавших на данный момент нет.
© SputnikВ Вильнюсе произошло несколько взрывов
В Вильнюсе произошло несколько взрывов
© Sputnik
В Вильнюсе произошло несколько взрывов
 
ЛитваВильнюсПожарВзрывНовости
 
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