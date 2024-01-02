https://crimea.ria.ru/20240102/seriya-vzryvov-progremela-v-nyu-yorke-1133960342.html
Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке
Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке
Жители Нью-Йорка во вторник пожаловались на звуки взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T16:54
2024-01-02T16:54
2024-01-02T17:05
сша
нью-йорк
новости
происшествия
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/02/1133960440_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_cafd2756bc4e654dd18f29cca12aafb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Жители Нью-Йорка во вторник пожаловались на звуки взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Горожане сообщили, что около 5.45 (13.45 мск) почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". Некоторые жители города сказали, что слышали звуки, похожие на взрывы.Как сообщили РИА Новости в пожарном управлении Нью-Йорка, "в 5.45 поступил звонок о сотрясении здания и взрыве". Сообщалось, что инцидент произошел на острове Рузвельт Айленд в Нью-Йорке.В службе отметили, что на месте происшествия прибыли подразделения пожарных. Также вызвали компанию-оператор электро- и газоснабжения города Con Edison, пишет РИА Новости.О наличии пострадавших пока сведений не поступало.
https://crimea.ria.ru/20240102/v-vilnyuse-proizoshlo-neskolko-vzryvov-gorit-zhilaya-mnogoetazhka-1133959204.html
сша
нью-йорк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/02/1133960440_37:0:1237:900_1920x0_80_0_0_afc2e611ef438c08b0e43ac6a53c5a62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-йорк, новости, происшествия, взрыв
Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке
Взрывы в Нью-Йорке прогремели во вторник
16:54 02.01.2024 (обновлено: 17:05 02.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Жители Нью-Йорка во вторник пожаловались на звуки взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Горожане сообщили, что около 5.45 (13.45 мск) почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". Некоторые жители города сказали, что слышали звуки, похожие на взрывы.
Как сообщили РИА Новости в пожарном управлении Нью-Йорка, "в 5.45 поступил звонок о сотрясении здания и взрыве". Сообщалось, что инцидент произошел на острове Рузвельт Айленд в Нью-Йорке.
В службе отметили, что на месте происшествия прибыли подразделения пожарных. Также вызвали компанию-оператор электро- и газоснабжения города Con Edison, пишет РИА Новости.
О наличии пострадавших пока сведений не поступало.
"Инцидент был взять под контроль в 07:08 (15.08 мск). Причина сообщений о взрывах и сотрясании не была обнаружена. На месте работает Con Edison", – отметили в пожарном управлении.