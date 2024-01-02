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Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью
Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью
Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T11:36
2024-01-02T11:36
2024-01-02T12:12
воронежская область
происшествия
александр гусев
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Повреждения получили шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося, добавили в ведомстве. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.Как сообщил губернатор области Александр Гусев, жителей нескольких улиц в Петропавловке перевозят в пункты временного размещения.По словам Гусева, задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья будут решены в максимально короткие сроки.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, происшествия, александр гусев, новости, министерство обороны рф
Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью
Над Воронежской областью произошел нештатный сход боеприпаса с самолета – Минобороны
11:36 02.01.2024 (обновлено: 12:12 02.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Повреждения получили шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося, добавили в ведомстве. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.
Как сообщил губернатор области Александр Гусев, жителей нескольких улиц в Петропавловке перевозят в пункты временного размещения.
"После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья будут решены в максимально короткие сроки.