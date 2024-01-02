https://crimea.ria.ru/20240102/neshtatnyy-skhod-boepripasa-proizoshel-nad-voronezhskoy-oblastyu-1133954489.html

Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью

Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью

Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T11:36

2024-01-02T11:36

2024-01-02T12:12

воронежская область

происшествия

александр гусев

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Повреждения получили шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося, добавили в ведомстве. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.Как сообщил губернатор области Александр Гусев, жителей нескольких улиц в Петропавловке перевозят в пункты временного размещения.По словам Гусева, задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья будут решены в максимально короткие сроки.

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия, александр гусев, новости, министерство обороны рф