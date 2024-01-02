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Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью
Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью
Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T11:36
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воронежская область
происшествия
александр гусев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Повреждения получили шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося, добавили в ведомстве. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.Как сообщил губернатор области Александр Гусев, жителей нескольких улиц в Петропавловке перевозят в пункты временного размещения.По словам Гусева, задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья будут решены в максимально короткие сроки.
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воронежская область, происшествия, александр гусев, новости, министерство обороны рф
Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью

Над Воронежской областью произошел нештатный сход боеприпаса с самолета – Минобороны

11:36 02.01.2024 (обновлено: 12:12 02.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвиационный боеприпас
Авиационный боеприпас - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Причиной взрыва в селе Петропавловка Воронежской области стал нештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Повреждения получили шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося, добавили в ведомстве. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.
Как сообщил губернатор области Александр Гусев, жителей нескольких улиц в Петропавловке перевозят в пункты временного размещения.
"После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья будут решены в максимально короткие сроки.
 
Воронежская областьПроисшествияАлександр ГусевНовостиМинистерство обороны РФ
 
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