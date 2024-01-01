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Детокс в праздники: полезные правила и табу - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Детокс в праздники: полезные правила и табу
Детокс в праздники: полезные правила и табу - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Детокс в праздники: полезные правила и табу
Детокс-программа, то есть комплексное очищение организма, должна проводиться правильно и под контролем специалиста. Такое мнение выразила врач-диетолог, доцент... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T12:52
2024-01-01T12:52
ирина сухарева
кфу (крымский федеральный университет)
здоровье
новый год
совет эксперта
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Детокс-программа, то есть комплексное очищение организма, должна проводиться правильно и под контролем специалиста. Такое мнение выразила врач-диетолог, доцент кафедры Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Ирина Сухарева, пишет "Крымский журнал".Однако если пациент чувствует общее недомогание, усталость и слабость, то виной тому может быть сезонный авитаминоз. В этом случае врач советует сбалансированное питание и прием витаминных препаратов. Сухарева рекомендовала внимательно относиться к детоксу и изучить противопоказания, а также не привлекать к процедурам очищения детей.Для укрепления здоровья и улучшения самочувствия специалисты рекомендуют приобретать полезные привычки: начинать день со стакана теплой воды, в течение дня пить не менее двух литров жидкости и увеличивать физическую активность.
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ирина сухарева, кфу (крымский федеральный университет), здоровье, новый год, совет эксперта, крым
Детокс в праздники: полезные правила и табу

Врач-диетолог Сухарева дала советы по правильному детоксу в праздники

12:52 01.01.2024
 
© Depositphotos.com BratovaНовогодний салат
Новогодний салат - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Depositphotos.com Bratova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Детокс-программа, то есть комплексное очищение организма, должна проводиться правильно и под контролем специалиста. Такое мнение выразила врач-диетолог, доцент кафедры Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Ирина Сухарева, пишет "Крымский журнал".
"Пораженная печень действительно может не справляться со своей детоксикационной функцией. Если у пациента не диагностирован цирроз печени, и он не жалуется на обострение хронических заболеваний, то может пройти программу детоксикации под контролем врача-диетолога и эндокринолога", - говорит специалист.
Однако если пациент чувствует общее недомогание, усталость и слабость, то виной тому может быть сезонный авитаминоз. В этом случае врач советует сбалансированное питание и прием витаминных препаратов.
Сухарева рекомендовала внимательно относиться к детоксу и изучить противопоказания, а также не привлекать к процедурам очищения детей.
"Привлекать детей к детоксу я категорически не рекомендую! В здоровом детском питании обязателен баланс белков, жиров и углеводов", - подытожила она.
Для укрепления здоровья и улучшения самочувствия специалисты рекомендуют приобретать полезные привычки: начинать день со стакана теплой воды, в течение дня пить не менее двух литров жидкости и увеличивать физическую активность.
 
Ирина СухареваКФУ (Крымский федеральный университет)ЗдоровьеНовый годСовет экспертаКрым
 
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