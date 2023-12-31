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Погода в Крыму в преддверии Нового года - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Погода в Крыму в преддверии Нового года
Погода в Крыму в преддверии Нового года - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Погода в Крыму в преддверии Нового года
В воскресенье в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T00:01
2023-12-31T00:01
крымская погода
погода в крыму
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Местами туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью туман. Температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем составит +10...+12 градусов.В новогоднюю ночь в Крыму ожидается теплая и комфортная погода. Первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков, сообщила ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
https://crimea.ria.ru/20231229/million-na-million-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1133895326.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в преддверии Нового года

В Крыму в преддверии Нового года прохладная и сухая погода

00:01 31.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПогода в Симферополе
Погода в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Местами туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"В воскресенье ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +6, днем +7…+12 градусов", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью туман. Температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем составит +10...+12 градусов.
В новогоднюю ночь в Крыму ожидается теплая и комфортная погода. Первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков, сообщила ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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29 декабря, 18:35Радио "Спутник в Крыму"
"Миллион на миллион": прогноз погоды для Крыма на выходные от ФОБОС
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в преддверии Нового года
00:00Какой еще сегодня праздник: 31 декабря
23:58Главное за день: 30 декабря
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