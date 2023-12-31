Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1133938453.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T19:22
2023-12-31T19:22
воздушная тревога в севастополе
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью дважды в течение 31 декабря была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

19:22 31.12.2023
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью дважды в течение 31 декабря была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
 
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
19:45Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора
19:29Крымский мост открыт
19:22Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:08В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт
19:02Крымский мост закрыт
18:41Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой
18:31Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи
18:15Ремонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернатор
18:07Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
17:55Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео
17:38Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки
17:2014 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки
17:17На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах
17:02На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
16:45Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года
16:22Потрясающий праздник: Новый год на Камчатке начался с землетрясения
15:51Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
15:36В результате атаки на Белгород пострадали 18 детей и 113 взрослых
15:11В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
Лента новостейМолния