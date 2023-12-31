https://crimea.ria.ru/20231231/opasnyy-novyy-god-chto-nuzhno-znat-o-khlopushkakh-elkakh-i-girlyandakh-1133132284.html

Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах

Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах

Несмотря на то, что в новогодние праздники в Крыму действуют ограничения на применение фейерверков и салютов, крымчанам, которые будут пользоваться разрешенными РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T09:52

2023-12-31T09:52

2023-12-31T09:52

мчс крыма

совет эксперта

гу мчс рф по республике крым

радио "спутник в крыму"

новый год 2024

общество

пиротехника

безопасность

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в новогодние праздники в Крыму действуют ограничения на применение фейерверков и салютов, крымчанам, которые будут пользоваться разрешенными хлопушками и бенгальскими огнями, все равно нужно помнить важные правила эксплуатации. Они, оказывается, есть и у таких с виду безопасных новогодних атрибутов, как елка или гирлянда.Подробнее о том, что важно помнить в новогоднюю ночь, чтобы праздник не превратился в ЧП, рассказал в эфире радио “Спутник" в Крыму замначальника Управления по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец.Читайте на этикеткеВ Республике Крым указом Сергея Аксенова действует запрет на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, относящиеся к первому классу опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Однако к выбору и покупке даже таких, казалось бы, безобидных изделий нужно подходить ответственно, ведь они тоже способны причинить вред здоровью.Первое, на что специалист советует обратить внимание – сертификат подлинности товара.Если говорить о разрешенных в этом году изделиях первого класса опасности, то для большинства из них опасное расстояние, на котором не стоит находиться – полметра. Это один из факторов, почему их можно использовать в помещении. Для пиротехники второго класса опасности этот показатель уже резко увеличивается до пяти метров.Кстати, для тех находчивых весельчаков, которые решат обойти запрет, закупив салюты для запуска с балкона, представитель МЧС напоминает: такие выходки строго запрещены.Есть и другие типичные ошибки, которые приводят к травмам.Представитель спасательного ведомства также напоминает: любые пиротехнические изделия не рекомендуется использовать взрослым в состоянии алкогольного опьянения и детям. В МЧС также не рекомендуют запускать даже самые маленькие салюты в ветреную погоду, при скорости ветра выше 5 м/с.Важно знать! Если фейерверк или салют не сработал, ни в коем случае нельзя подходить к нему в течение часа! Расчетное время должно быть указано среди прочего на упаковке или в инструкции к изделию. По прошествии времени изделие необходимо погрузить в емкость с водой, желательно на всю ночь. Только после этого снаряд можно утилизировать, подчеркнули в ГУ МЧС России по Республике Крым.Елка, не гориНекоторые правила безопасности касаются и новогодних елок. Они могут и различаться в зависимости от того, какую именно будут устанавливать в доме – живую или искусственную.Каких-то строго запрещающих рекомендаций по установке ели в доме не существует, признает представитель МЧС. Однако любую, даже искусственную ель все-таки не советуют украшать восковыми свечами, легко воспламеняющимися игрушками или другими изделиями, связанными с открытым огнем.Неприятностей в новогоднюю ночь могут подкинуть крымчанам и неисправные гирлянды с огнями. Чаще всего их необходимо подключать к сети, а это значит, что изделие нужно еще на этапе покупки проверить на исправность и целостность.“Попросите, чтобы специалист в магазине проверил гирлянду на месте. При включении гирлянды и в магазине, и дома, не должно быть специфических запахов, а провода и розетка не должны нагреваться”, - подчеркнул представитель МЧС.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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