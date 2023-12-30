https://crimea.ria.ru/20231230/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133888893.html
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T00:01
2023-12-30T00:01
2023-12-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119471395_0:66:1620:977_1920x0_80_0_0_0587b133cda7dc4c671b24e9633bb633.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +4...+6, днем +10...+12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231229/million-na-million-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1133895326.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119471395_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_4eaca24042da99e99abb8d341bcc40e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу сухая и теплая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на побережье до +8", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем +11...+13 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +4...+6, днем +10...+12 градусов.