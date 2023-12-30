https://crimea.ria.ru/20231230/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133888893.html

Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу

Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T00:01

2023-12-30T00:01

2023-12-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119471395_0:66:1620:977_1920x0_80_0_0_0587b133cda7dc4c671b24e9633bb633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +4...+6, днем +10...+12 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231229/million-na-million-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1133895326.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр