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Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T00:01
2023-12-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем +11...+13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +4...+6, днем +10...+12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231229/million-na-million-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1133895326.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу сухая и теплая погода

00:01 30.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на побережье до +8", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем +11...+13 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +4...+6, днем +10...+12 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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