https://crimea.ria.ru/20231230/ochered-na-krymskom-mostu-nachala-sokraschatsya-1133921805.html

Очередь на Крымском мосту начала сокращаться

Очередь на Крымском мосту начала сокращаться - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Очередь на Крымском мосту начала сокращаться

Очереди к досмотровым комплексам на Крымском мосту начали сокращаться. По состоянию на 17.00 проезда ожидают 417 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T17:12

2023-12-30T17:12

2023-12-30T17:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

тамань

керчь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Очереди к досмотровым комплексам на Крымском мосту начали сокращаться. По состоянию на 17.00 проезда ожидают 417 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По данным на 14.00 проезда ждали более 600 автомобилей.Очереди на мостовом переходе начали расти в субботу утром. В 9 утра со стороны Краснодарского края ждали досмотра 126 транспортных средств. К 11 часам очередь увеличилась вдвое.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все траснспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231230/utrom-tuman-vecherom-dymka---kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1133918044.html

крымский мост

тамань

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, тамань, керчь, новости крыма