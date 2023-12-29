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Крымский мост снова закрыт для автомобилей - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Крымский мост снова закрыт для автомобилей
Крымский мост снова закрыт для автомобилей - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Крымский мост снова закрыт для автомобилей
Крымский мост снова закрыт для проезда автомобилей, свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T09:08
2023-12-29T09:12
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт для проезда автомобилей, свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет в пятницу утром введен уже во второй раз. Первое ограничение длилось в течение 20 минут.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост снова закрыт для автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова закрыли

09:08 29.12.2023 (обновлено: 09:12 29.12.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт для проезда автомобилей, свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Запрет в пятницу утром введен уже во второй раз. Первое ограничение длилось в течение 20 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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