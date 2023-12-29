https://crimea.ria.ru/20231229/krymskiy-most-snova-zakryt-dlya-avtomobiley-1133889349.html

Крымский мост снова закрыт для автомобилей

Крымский мост снова закрыт для автомобилей - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Крымский мост снова закрыт для автомобилей

Крымский мост снова закрыт для проезда автомобилей, свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T09:08

2023-12-29T09:08

2023-12-29T09:12

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыт для проезда автомобилей, свидетельствую данные, опубликованные в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет в пятницу утром введен уже во второй раз. Первое ограничение длилось в течение 20 минут.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

крым

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тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма