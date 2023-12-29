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Крымский мост открыли для проезда авто - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Крымский мост открыли для проезда авто
Крымский мост открыли для проезда авто - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Крымский мост открыли для проезда авто
Крымский мост снова открыт для проезда, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T08:27
2023-12-29T08:30
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Временный запрет на проезд автомобилей был введен на мостовом переходе через Керченский пролив в пятницу около 8 часов утра. Ограничение действовало порядка 20 минут.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Проезд по сухопутному маршруту можно осуществлять круглосуточно. Переправа же перевозит грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, она работает в светлое время суток.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда авто

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

08:27 29.12.2023 (обновлено: 08:30 29.12.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Временный запрет на проезд автомобилей был введен на мостовом переходе через Керченский пролив в пятницу около 8 часов утра. Ограничение действовало порядка 20 минут.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Проезд по сухопутному маршруту можно осуществлять круглосуточно. Переправа же перевозит грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, она работает в светлое время суток.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьКраснодарский крайТаманьНовости Крыма
 
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