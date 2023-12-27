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Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"
Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"
Гитарист и один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил автор песен первого состава... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T17:53
2023-12-27T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Гитарист и один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил автор песен первого состава группы Владимир Бурдин.По информации РИА Новости, в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников "Смысловых Галлюцинаций" образца 1989 года.Александр Колбасов являлся гитаристом первого состава "Смысловых галлюцинаций" с 1989 по 1993 год. По данным из открытых источников, свой последний концерт он дал 9 декабря.О дате и месте прощания пока не сообщается.
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утраты, россия, культура, музыка, общество, новости
Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов умер на 51-м году жизни

17:53 27.12.2023
 
© Фото из соцсетей Владимира БурдинаАлександр Колбасов
Александр Колбасов
© Фото из соцсетей Владимира Бурдина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Гитарист и один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил автор песен первого состава группы Владимир Бурдин.
"Вчера умер Саша Колбасов – друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт", – написал Бурдин на своей странице в "ВКонтакте".
По информации РИА Новости, в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников "Смысловых Галлюцинаций" образца 1989 года.
Александр Колбасов являлся гитаристом первого состава "Смысловых галлюцинаций" с 1989 по 1993 год. По данным из открытых источников, свой последний концерт он дал 9 декабря.
О дате и месте прощания пока не сообщается.
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