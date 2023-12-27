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Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Гитарист и один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил автор песен первого состава... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T17:53

2023-12-27T17:53

2023-12-27T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Гитарист и один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил автор песен первого состава группы Владимир Бурдин.По информации РИА Новости, в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников "Смысловых Галлюцинаций" образца 1989 года.Александр Колбасов являлся гитаристом первого состава "Смысловых галлюцинаций" с 1989 по 1993 год. По данным из открытых источников, свой последний концерт он дал 9 декабря.О дате и месте прощания пока не сообщается.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, россия, культура, музыка, общество, новости