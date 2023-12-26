https://crimea.ria.ru/20231226/zhiteli-kryma-vse-chasche-oformlyayut-detskie-bankovskie-kart-1133819765.html

Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты

Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты

Около 95 тысяч "детских" карт оформлено в этом году в РНКБ, это более чем в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T16:17

2023-12-26T16:17

2023-12-26T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Около 95 тысяч "детских" карт оформлено в этом году в РНКБ, это более чем в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба банка.Всего РНКБ выпустил более 235 тысяч "детских" карт для маленьких пользователей от 6 до 18 лет; 53% владельцев детских карт – мальчики, 47% – девочки. При этом средний возраст маленького клиента – 11 лет. В этом году дети совершили более семи миллионов платежей такими картами, говорится в сообщении."Интересно, что наши юные пользователи используют карты в качестве платежного средства в 50 раз чаще, чем снимают с них наличные. Это говорит о высокой платежной культуре подрастающего поколения. Мы надеемся, что навыки работы с банковской картой с раннего возраста позволят сформировать финансовую грамотность и не попадаться на уловки мошенников", – отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого приводятся в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20231218/rnkb-vruchil-granty-na-million-rubley-prizeram-akseleratora-proektov-v-kfu-1133626244.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, банк, банковская карта, новости, новости крыма