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Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты
Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты
Около 95 тысяч "детских" карт оформлено в этом году в РНКБ, это более чем в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T16:17
2023-12-26T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Около 95 тысяч "детских" карт оформлено в этом году в РНКБ, это более чем в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба банка.Всего РНКБ выпустил более 235 тысяч "детских" карт для маленьких пользователей от 6 до 18 лет; 53% владельцев детских карт – мальчики, 47% – девочки. При этом средний возраст маленького клиента – 11 лет. В этом году дети совершили более семи миллионов платежей такими картами, говорится в сообщении."Интересно, что наши юные пользователи используют карты в качестве платежного средства в 50 раз чаще, чем снимают с них наличные. Это говорит о высокой платежной культуре подрастающего поколения. Мы надеемся, что навыки работы с банковской картой с раннего возраста позволят сформировать финансовую грамотность и не попадаться на уловки мошенников", – отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого приводятся в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20231218/rnkb-vruchil-granty-na-million-rubley-prizeram-akseleratora-proektov-v-kfu-1133626244.html
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рнкб (пао), общество, банк, банковская карта, новости, новости крыма

Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты

16:17 26.12.2023 (обновлено: 16:18 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервые карты национальной платежной системы "Мир"
Первые карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Около 95 тысяч "детских" карт оформлено в этом году в РНКБ, это более чем в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба банка.
Всего РНКБ выпустил более 235 тысяч "детских" карт для маленьких пользователей от 6 до 18 лет; 53% владельцев детских карт – мальчики, 47% – девочки. При этом средний возраст маленького клиента – 11 лет. В этом году дети совершили более семи миллионов платежей такими картами, говорится в сообщении.
"Интересно, что наши юные пользователи используют карты в качестве платежного средства в 50 раз чаще, чем снимают с них наличные. Это говорит о высокой платежной культуре подрастающего поколения. Мы надеемся, что навыки работы с банковской картой с раннего возраста позволят сформировать финансовую грамотность и не попадаться на уловки мошенников", – отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого приводятся в сообщении.
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