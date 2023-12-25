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Частная охрана объектов ТЭК сможет сбивать беспилотники – закон - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Частная охрана объектов ТЭК сможет сбивать беспилотники – закон
Частная охрана объектов ТЭК сможет сбивать беспилотники – закон - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Частная охрана объектов ТЭК сможет сбивать беспилотники – закон
Подразделения и организации, отвечающие за безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, наделили правом уничтожать беспилотные летательные... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T19:23
2023-12-25T19:23
беспилотник (бпла, дрон)
закон и право
россия
безопасность
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Подразделения и организации, отвечающие за безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, наделили правом уничтожать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Частной охране теперь разрешено сбивать БПЛА посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты управления, а также просто уничтожать беспилотники."До этого такая возможность была только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности", - комментируют новый закон в Минэнерго РФ.По словам директора Департамента экономической безопасности в ТЭК Антона Семейкина, указанный закон направлен на усиление защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Более 80% из них охраняются частными охранными организациями."Кроме того, указанный закон дает право распространять зоны безопасности, которые устанавливаются вокруг объектов ТЭК, в том числе и на воздушное пространство", - уточнил Семейкин.Читайте также на РИА Новости Крым:На земле и на воде: силовики смогут останавливать любые беспилотникиВ Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронамСбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему
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беспилотник (бпла, дрон), закон и право, россия, безопасность, новости, владимир путин (политик)
Частная охрана объектов ТЭК сможет сбивать беспилотники – закон

Путин подписал закон о разрешении частной охране объектов ТЭК сбивать беспилотники

19:23 25.12.2023
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Подразделения и организации, отвечающие за безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, наделили правом уничтожать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

"В целях обеспечения безопасности объектов ТЭК, которым присвоена категория опасности, работников и (или) лиц, находящихся на этих объектах, подразделения и организации вправе пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов", - говорится в документе.

Частной охране теперь разрешено сбивать БПЛА посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты управления, а также просто уничтожать беспилотники.
"До этого такая возможность была только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности", - комментируют новый закон в Минэнерго РФ.
По словам директора Департамента экономической безопасности в ТЭК Антона Семейкина, указанный закон направлен на усиление защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Более 80% из них охраняются частными охранными организациями.
"Кроме того, указанный закон дает право распространять зоны безопасности, которые устанавливаются вокруг объектов ТЭК, в том числе и на воздушное пространство", - уточнил Семейкин.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Закон и правоРоссияБезопасностьНовостиВладимир Путин (политик)
 
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