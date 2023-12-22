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Как рассчитывается оплата за больничный - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Как рассчитывается оплата за больничный
Как рассчитывается оплата за больничный - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Как рассчитывается оплата за больничный
Работник может получить больничные выплаты, равные 100 процентам от средней заработной платы за два года. От чего сегодня зависит размер выплаты пособия по... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T21:33
2023-12-22T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Работник может получить больничные выплаты, равные 100 процентам от средней заработной платы за два года. От чего сегодня зависит размер выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и кто может на него рассчитывать, рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Республике Крым Сергей Бугаев.По словам специалиста, выплата пособия зависит от заработной платы, которая была в предыдущие два года начислена работнику, а также от страхового стажа, который накапливается с самого начала его трудовой деятельности.По его словам, также есть варианты, когда оплачивается 100 процентов заработка вне зависимости от стажа. Это случаи, когда получена травма на производстве."Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют лица, которые работают по трудовым договорам. С этого года в эту категорию попали и те, кто трудится по договорам гражданско-правового характера", - добавил спикер.Право на пособие по временной нетрудоспособности могут получить и предприниматели, а также граждане, приравненные к ним: адвокаты, нотариусы, которые занимаются частными практиками. Но при условии, что они будут зарегистрированы как добровольно застрахованные граждане.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда выплаты по больничному вырастут вдвое – юрист Как уйти на больничный и не потерять в доходахКогда в Крыму появятся цифровые медкарты
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крым, общество, россия, пособия и выплаты, соцзащита, работа, трудоустройство, новости
Как рассчитывается оплата за больничный

По больничному листу можно получить от 60 до 100 процентов среднего заработка за два года

21:33 22.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием первой партии бланков больничных листов нового образца в государственном учреждении "Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ"
Прием первой партии бланков больничных листов нового образца в государственном учреждении Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Работник может получить больничные выплаты, равные 100 процентам от средней заработной платы за два года. От чего сегодня зависит размер выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и кто может на него рассчитывать, рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Республике Крым Сергей Бугаев.
По словам специалиста, выплата пособия зависит от заработной платы, которая была в предыдущие два года начислена работнику, а также от страхового стажа, который накапливается с самого начала его трудовой деятельности.

"Если страховой стаж составляет до пяти лет, то выплачивается 60 процентов заработка. Если от пяти до восьми лет, то 80 процентов. Свыше восьми лет – 100 процентов среднего заработка за два предыдущих года", пояснил Бугаев.

По его словам, также есть варианты, когда оплачивается 100 процентов заработка вне зависимости от стажа. Это случаи, когда получена травма на производстве.
"Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют лица, которые работают по трудовым договорам. С этого года в эту категорию попали и те, кто трудится по договорам гражданско-правового характера", - добавил спикер.
Право на пособие по временной нетрудоспособности могут получить и предприниматели, а также граждане, приравненные к ним: адвокаты, нотариусы, которые занимаются частными практиками. Но при условии, что они будут зарегистрированы как добровольно застрахованные граждане.
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