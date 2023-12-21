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Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в рамках дела о незаконном обороте оружия. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T19:06
2023-12-21T19:06
2023-12-21T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в рамках дела о незаконном обороте оружия. Об этом со ссылкой на адвоката журналиста Лиану Григорян пишет РИА Новости.В начале сентября следственный комитет Армении заявил о задержании пророссийского блогера Мика Бадаляна, Ашота Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. Однако через несколько часов ведомство сообщило об освобождении блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита сочла задержание неправомерным и обратилась в суд.По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване.Накануне армянский регулятор на 30 дней приостановил лицензию радио Sputnik Армения и оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200). По данным Sputnik Армения, первое решение регулятора связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это "морального права" как иностранный гражданин". Второе решение (штраф) касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, якобы "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".На прошлой неделе Минцифры России в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.При этом в октябре МИД России вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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армения, sputnik, в мире, происшествия, общество, новости
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в рамках дела о незаконном обороте оружия. Об этом со ссылкой на адвоката журналиста Лиану Григорян пишет РИА Новости.
В начале сентября следственный комитет Армении заявил о задержании пророссийского блогера Мика Бадаляна, Ашота Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. Однако через несколько часов ведомство сообщило об освобождении
блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита сочла задержание неправомерным и обратилась в суд.
"Прокурор решил не возбуждать уголовное дело в отношении автора программы "Мы" на радио Sputnik Армения
Ашота Геворкяна. Соответствующее ходатайство было направлено следователем заместителю прокурора Сюникской области. Следствие установило, что Геворкян не совершал никаких противоправных действий и не знал о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия. Прокурор ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.
По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване.
Накануне армянский регулятор на 30 дней приостановил лицензию радио Sputnik Армения
и оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200). По данным Sputnik Армения, первое решение регулятора связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это "морального права" как иностранный гражданин". Второе решение (штраф) касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, якобы "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".
На прошлой неделе Минцифры России в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.
При этом в октябре МИД России вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.