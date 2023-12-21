https://crimea.ria.ru/20231221/prokuror-otkazalsya-vozbuzhdat-delo-protiv-obozrevatelya-sputnik-armeniya-1133716110.html

Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения

Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения

Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в рамках дела о незаконном обороте оружия. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T19:06

2023-12-21T19:06

2023-12-21T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в рамках дела о незаконном обороте оружия. Об этом со ссылкой на адвоката журналиста Лиану Григорян пишет РИА Новости.В начале сентября следственный комитет Армении заявил о задержании пророссийского блогера Мика Бадаляна, Ашота Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. Однако через несколько часов ведомство сообщило об освобождении блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита сочла задержание неправомерным и обратилась в суд.По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване.Накануне армянский регулятор на 30 дней приостановил лицензию радио Sputnik Армения и оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200). По данным Sputnik Армения, первое решение регулятора связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это "морального права" как иностранный гражданин". Второе решение (штраф) касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, якобы "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".На прошлой неделе Минцифры России в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.При этом в октябре МИД России вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, sputnik, в мире, происшествия, общество, новости