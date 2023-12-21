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Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T00:01
2023-12-21T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем до 14 градусов тепла.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем временами возможен дождь. Ночью +7...9, днем +12...14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежникиФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютВ трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
https://crimea.ria.ru/20231217/v-krym-vozvraschaetsya-teplo---nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1133575811.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидаются дожди и 14 градусов тепла

00:01 21.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрым, осень, Аю-Даг
Крым, осень, Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы вызовут местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9; днем +10…15, в горах +4…9", рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем до 14 градусов тепла.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем временами возможен дождь. Ночью +7...9, днем +12...14 градусов.
На Симферопольском водохранилище - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
17 декабря, 19:37Радио "Спутник в Крыму"
В Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС
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КрымПогодаКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости КрымаСимферопольСевастопольЕвпаторияФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 декабря
23:02Главные новости Крыма: 20 декабря
22:48Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии
22:27Главное за день: 20 декабря
22:06Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии
21:56В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
21:38В Севастополе зажгли главную городскую елку
21:18На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
21:06Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
20:39Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
20:13Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию
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18:50Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
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