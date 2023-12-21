https://crimea.ria.ru/20231221/privet-iz-sredizemnomorya-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1133692467.html

Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T00:01

2023-12-21T00:01

2023-12-21T00:01

крым

погода

крымская погода

крымский гидрометцентр

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симферополь

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евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем до 14 градусов тепла.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем временами возможен дождь. Ночью +7...9, днем +12...14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежникиФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютВ трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей

https://crimea.ria.ru/20231217/v-krym-vozvraschaetsya-teplo---nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1133575811.html

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севастополь

евпатория

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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