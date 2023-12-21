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Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T00:01
2023-12-21T00:01
2023-12-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем до 14 градусов тепла.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем временами возможен дождь. Ночью +7...9, днем +12...14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежникиФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютВ трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
https://crimea.ria.ru/20231217/v-krym-vozvraschaetsya-teplo---nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1133575811.html
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крым, погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, феодосия, судак
Привет из Средиземноморья: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидаются дожди и 14 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Средиземноморские воздушные массы принесут на полуостров умеренно теплую погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ночные часы без осадков, в дневные атмосферные фронтальные разделы вызовут местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9; днем +10…15, в горах +4…9", рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем до 14 градусов тепла.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем временами возможен дождь. Ночью +7...9, днем +12...14 градусов.
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