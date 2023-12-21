https://crimea.ria.ru/20231221/kurort-mriya-resort--spa-prezentoval-vektor-razvitiya-do-2035-goda-1133704442.html

Курорт Mriya Resort & SPA презентовал вектор развития до 2035 года

Курорт Mriya Resort & SPA презентовал вектор развития до 2035 года - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Курорт Mriya Resort & SPA презентовал вектор развития до 2035 года

На территории курорта Mriya Resort & SPA состоялся масштабный форум индустрии гостеприимства Open Mriya (опэн Мрия), на котором презентовали вектор развития... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T13:08

2023-12-21T13:08

2023-12-21T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. На территории курорта Mriya Resort & SPA состоялся масштабный форум индустрии гостеприимства Open Mriya (опэн Мрия), на котором презентовали вектор развития курорта до 2035 года, а также ключевые проекты на 2024 год (18+), сообщает пресс-служба курорта.Для участия в мероприятии приехали более 500 представителей крупных компаний, туристических агентств и лидеров event (событийной) индустрии.Цель проведения Open Mriya – развитие курортного потенциала региона, презентация туристических и рекреационных возможностей Крыма и Mriya Resort & SPA. Мероприятие стало отправной точкой для реализации планов и проектов "Mriya X" (Мрия 10), которые будут приурочены к десятилетию курорта, говорится в сообщении.Так, в 2024 году планируется провести более 100 мероприятий, среди самых масштабных: торжество для выпускников Крыма "Лавандовые паруса", "Зеленый марафон", открытие новых архитектурных объектов на территории Республики Крым, а в августе состоится грандиозное празднование Дня рождения курорта с насыщенной событийной программой и звездами российской эстрады.В пресс-службе напомнили, что за время работы курорт прошел большой путь, реализуя философию совершенного гостеприимства. С момента основания он превратился в масштабный комплекс, в котором реализованы не имеющие аналогов инфраструктурные проекты, а также стал лидером индустрии в России. Свою историю и путь развития курорт покажет в документальном фильме и выпустит книгу о гостеприимстве, релиз которых запланирован на август 2024 года.Генеральный директор курорта Самвел Саруханян анонсировал расширение территории и создание новых инфраструктурных объектов. Уже в 2024 году будет разработана концепция создания и развития винного и горного кластера, а также закладка капсул нового отеля, конгресс-холла, парка развлечений и природного парка.В августе состоится открытие въездной группы – стелы, которая станет новым архитектурным объектом культурного наследия федерального и регионального значения, а также лучшей на полуострове видовой площадкой. Новые объекты внесут значительный вклад в развитие инфраструктуры региона и станут точкой притяжения гостей полуострова, говорится в сообщении.Также к десятилетию курорта гостей ждет обновление номерного фонда. Уже в апреле 2024 года будет доступен первый блок номеров в новом дизайнерском исполнении. Номера будут оснащены высококачественной мебелью из самых трендовых материалов, в них будет сохранена аутентичность Крыма с добавлением в дизайн интерьера крымской яшмы и мрамора. Обновление номерного фонда учитывает принципы человекоцентричности и направлено на обеспечение максимальной удовлетворенности проживанием. Кроме эстетики и исключительного удобства, курорт поставил перед собой цель усовершенствовать номера в плане технологичности.*Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWupRkxZCr

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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