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Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T00:01
2023-12-19T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. очью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+9.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9.В Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...9.
https://crimea.ria.ru/20231218/dvenadtsat-mesyatsev-v-krymu-gde-prosnulis-pervye-podsnezhniki-1133629041.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 19 декабря

00:01 19.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6; днем +7…+12, в горах +1…+6", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. очью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+9.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9.
В Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...9.
Подснежник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 20:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрОбществоСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияЯлтаСудакАлушта
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
00:00Какой сегодня праздник: 19 декабря
22:55Главные новости Крыма: 18 декабря
22:24Главное за день: 18 декабря
21:38Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
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20:10Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники
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