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Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T00:01
2023-12-19T00:01
2023-12-19T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. очью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+9.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9.В Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...9.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6; днем +7…+12, в горах +1…+6", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. очью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+9.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9.
В Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...9.