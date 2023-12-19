https://crimea.ria.ru/20231219/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-tumany-i-dozhdi-1133637524.html

Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди

Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди

Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T00:01

2023-12-19T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Во вторник ночью зона атмосферного фронтального раздела принесет на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. очью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+9.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9.В Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...9.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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