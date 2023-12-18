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"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца
"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца - РИА Новости Крым, 18.12.2023
"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца
В Ливадийском дворце прошел традиционный "Белый бал", посвященный Дню Святого Николая. В нем приняли участие танцевальные коллективы, студии исторического... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T09:47
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В Ливадийском дворце прошел традиционный "Белый бал", посвященный Дню Святого Николая. В нем приняли участие танцевальные коллективы, студии исторического танца, а также курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.
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ливадийский дворец, крым, юбк, ялта, новости крыма, культура, белый бал, общество, фото
"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца

В Ливадийском дворце Крыма прошел традиционный "Белый Бал"

09:47 18.12.2023 (обновлено: 09:50 18.12.2023)
 
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В Ливадийском дворце прошел традиционный "Белый бал", посвященный Дню Святого Николая. В нем приняли участие танцевальные коллективы, студии исторического танца, а также курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Белый бал" посвящен Дню святого Николая, который отмечается 19 декабря

Белый бал в Ливадийском дворце в Крыму
1 из 7

"Белый бал" посвящен Дню святого Николая, который отмечается 19 декабря

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мероприятие давно стало традицией бывшей резиденции Романовых

Белый бал в Ливадийском дворце в Крыму
2 из 7

Мероприятие давно стало традицией бывшей резиденции Романовых

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В качестве гостей были приглашены участники школы классического танца

Белый бал в Ливадийском дворце в Крыму
3 из 7

В качестве гостей были приглашены участники школы классического танца

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Они показали фрагменты из лучших классических балетов.

Белый бал в Ливадийском дворце в Крыму
4 из 7

Они показали фрагменты из лучших классических балетов.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выступление балерины на "Белом балу" в Ливадийском дворце в Крыму.

Белый бал в Ливадийском дворце в Крыму
5 из 7

Выступление балерины на "Белом балу" в Ливадийском дворце в Крыму.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В программу включены вальсы, кадрили, польки и мазурки

Белый бал в Ливадийском дворце в Крыму
6 из 7

В программу включены вальсы, кадрили, польки и мазурки

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛивадийский дворец в Крыму.
Белый бал в Ливадийском дворце в Крыму
7 из 7
Ливадийский дворец в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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