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"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца

"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца - РИА Новости Крым, 18.12.2023

"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца

В Ливадийском дворце прошел традиционный "Белый бал", посвященный Дню Святого Николая. В нем приняли участие танцевальные коллективы, студии исторического... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T09:47

2023-12-18T09:47

2023-12-18T09:50

ливадийский дворец

крым

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В Ливадийском дворце прошел традиционный "Белый бал", посвященный Дню Святого Николая. В нем приняли участие танцевальные коллективы, студии исторического танца, а также курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

крым

юбк

ялта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливадийский дворец, крым, юбк, ялта, новости крыма, культура, белый бал, общество, фото