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"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца
"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца - РИА Новости Крым, 18.12.2023
"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца
В Ливадийском дворце прошел традиционный "Белый бал", посвященный Дню Святого Николая. В нем приняли участие танцевальные коллективы, студии исторического... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T09:47
2023-12-18T09:47
2023-12-18T09:50
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В Ливадийском дворце прошел традиционный "Белый бал", посвященный Дню Святого Николая. В нем приняли участие танцевальные коллективы, студии исторического танца, а также курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.
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ливадийский дворец, крым, юбк, ялта, новости крыма, культура, белый бал, общество, фото
"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца
В Ливадийском дворце Крыма прошел традиционный "Белый Бал"
09:47 18.12.2023 (обновлено: 09:50 18.12.2023)