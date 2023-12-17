https://crimea.ria.ru/20231217/putin-vremya-trebuet-ot-nas-gotovnosti-otvechat-na-slozhnye-vyzovy-1133615587.html
Путин: время требует от нас готовности отвечать на сложные вызовы
Путин: время требует от нас готовности отвечать на сложные вызовы - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Путин: время требует от нас готовности отвечать на сложные вызовы
Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T17:27
2023-12-17T17:27
2023-12-17T17:37
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.Он выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат для людей, для достижения общенациональных целей."Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны", - добавил Путин.
https://crimea.ria.ru/20231217/putin-rossiya-ne-otdast-svoy-suverenitet-v-obmen-na-kolbasu-1133615050.html
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владимир путин (политик), партия "единая россия", политика, общество, россия, новости
Путин: время требует от нас готовности отвечать на сложные вызовы
Путин: время требует от нас сплоченности, готовности отвечать на сложные вызовы
17:27 17.12.2023 (обновлено: 17:37 17.12.2023)