https://crimea.ria.ru/20231215/vydachi-kreditnykh-kart-rnkb-uvelichilis-vdvoe-v-preddverii-novogo-goda-1133583285.html
Выдачи кредитных карт РНКБ увеличились вдвое в преддверии Нового года
Выдачи кредитных карт РНКБ увеличились вдвое в преддверии Нового года - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Выдачи кредитных карт РНКБ увеличились вдвое в преддверии Нового года
erid: 4CQwVszH9pWupCkKqna РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T17:30
2023-12-15T17:30
2023-12-15T17:36
рнкб (пао)
банк
кредит
новости крыма
общество
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erid: 4CQwVszH9pWupCkKqnaСИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В декабре 2023 года Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) отмечает увеличение ежедневных выдач кредитных карт практически в два раза по сравнению с аналогичным показателем в ноябре, сообщает пресс-служба кредитной организации.Покупки по кредитным картам становятся особенно актуальны перед новогодними праздниками, в том числе благодаря льготному периоду от 1 до 3-х месяцев, во время которого на использованные кредитные средства не начисляются проценты.По информации банка, популярностью также пользуется услуга рассрочки на покупки по кредитным картам, которая позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение еще более длительного срока до 115 дней без начисления процентов. При этом клиент только один раз платит комиссию за оформление. С момента запуска услуги рассрочки по кредитным картам в августе 2023 года клиенты РНКБ воспользовались этой возможностью более пяти тысяч раз. Средний чек рассрочки составляет 5,5 тысячи рублей, средний срок — шесть месяцев.Рассрочку можно подключить для покупок от одной тысячи рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце. Срок рассрочки клиент выбирает самостоятельно — 3 месяца, 6 месяцев, 9 или 12 месяцев. Чем короче срок рассрочки, тем меньше комиссия. Лимит кредитной карты не снижается на ту сумму, на которую оформлена рассрочка, говорится в сообщении.*РекламаРекламодатель РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), банк, кредит, новости крыма, общество
Выдачи кредитных карт РНКБ увеличились вдвое в преддверии Нового года
Выдачи кредитных карт РНКБ увеличились вдвое перед Новым годом
17:30 15.12.2023 (обновлено: 17:36 15.12.2023)
erid: 4CQwVszH9pWupCkKqna
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В декабре 2023 года Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) отмечает увеличение ежедневных выдач кредитных карт практически в два раза по сравнению с аналогичным показателем в ноябре, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Покупки по кредитным картам становятся особенно актуальны перед новогодними праздниками, в том числе благодаря льготному периоду от 1 до 3-х месяцев, во время которого на использованные кредитные средства не начисляются проценты.
В настоящее время льготный период по кредитной карте РНКБ составляет до 115 дней и распространяется на все операции по кредитной карте (покупки, снятие наличных и переводы), которые не оформлены в рассрочку. С помощью кредитной карты можно также оплачивать коммунальные платежи, пополнять счет мобильного телефона и оплачивать услуги Интернет, а размер комиссии по таким платежам соответствует комиссии (или ее отсутствию) при оплате с обычной дебетовой карты. Кроме того, за расчеты картой РНКБ клиент может получить кешбэк до 5% в рамках программы лояльности, напомнили в пресс-службе.
По информации банка, популярностью также пользуется услуга рассрочки на покупки по кредитным картам, которая позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение еще более длительного срока до 115 дней без начисления процентов. При этом клиент только один раз платит комиссию за оформление. С момента запуска услуги рассрочки по кредитным картам в августе 2023 года клиенты РНКБ воспользовались этой возможностью более пяти тысяч раз. Средний чек рассрочки составляет 5,5 тысячи рублей, средний срок — шесть месяцев.
Рассрочку можно подключить для покупок от одной тысячи рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце. Срок рассрочки клиент выбирает самостоятельно — 3 месяца, 6 месяцев, 9 или 12 месяцев. Чем короче срок рассрочки, тем меньше комиссия. Лимит кредитной карты не снижается на ту сумму, на которую оформлена рассрочка, говорится в сообщении.
Рекламодатель РНКБ Банк (ПАО)
, ИНН 7701105460