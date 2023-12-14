https://crimea.ria.ru/20231214/bolshaya-press-konferentsiya-putina-chto-ot-nee-zhdet-zapad-1133531696.html

Большая пресс-конференция Путина: что от нее ждет Запад

Большая пресс-конференция Путина: что от нее ждет Запад - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Большая пресс-конференция Путина: что от нее ждет Запад

Поскольку ответ на вопрос, будет ли баллотироваться Владимир Путин на новый президентский срок, был предусмотрительно дан до итогового обращения лидера к нации... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:04

2023-12-14T12:04

2023-12-14T12:44

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

владимир путин (политик)

мнения

прямая линия с президентом

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Поскольку ответ на вопрос, будет ли баллотироваться Владимир Путин на новый президентский срок, был предусмотрительно дан до итогового обращения лидера к нации и его общения с журналистами, западную прессу будет интересовать преимущественно один вопрос: когда закончится специальная военная операция. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит "Прямую линию" и большую пресс-конференцию. Российскому лидеру уже поступило более 1,5 миллионов вопросов, касающихся здравоохранения, образования, спорта, внутренней и внешней политики страны и многого другого.По мнению Шатрова, то, что вопрос, будет ли Путин баллотироваться на новый президентский срок, был закрыт еще до обращения к народу и большой пресс-конференции, стало очень грамотным решением, так как это "была бы ненужная интрига", отвлекающая от главного."Она могла отвлечь внимание от других важных тем, которые будут на этой пресс-конференции озвучены. Если бы мы еще не знали о решении президента, первое, о чем бы кричали все западные СМИ – об этом решении. И могли бы другие темы пропустить", – сказал Шатров.Но, поскольку теперь тема президентских выборов закрыта, ответ на нее есть, вперед выходит тема окончания СВО, считает эксперт.При этом, само по себе такое расширенное мероприятие не рассчитано специально на внешнюю аудиторию или на внутреннюю: просто оно всем интересно, поскольку на нем поднимаются те "проблемы, внутренние и внешние, которыми Путин занимается в ежедневном режиме", и на подобных мероприятиях российский лидер всегда предельно откровенен, заметил Шатров."И в этом серьезное отличие встреч российского президента и американского, который в своей нелюбви к прессе дошел уже, наверное, до края. Его администрация как работает с прессой: каждый вопрос согласовывается, ответ – зачитывается. Можно не устраивать встречи с прессой, а отсылать ответы по почте. У Путина все по-другому. Он не знает, какой вопрос задаст ему тот или иной журналист, тем более иностранный. Можно еще при желании договориться с российскими журналистами президентского пула, попросить их о чем-то спросить. Но попробуйте журналиста из BBC попросить спросить у Путина о чем-то. Нет. Все происходит очень честно. И Путин никогда не боялся прямых вопросов, самых неприятных", – поделился мнением Шатров.Он также не исключил, что в ходе встречи прозвучат сенсационные заявления.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: у Запада никогда не получится раздавить Россию Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху

https://crimea.ria.ru/20231213/posledstviya-shtorma-tseny-i-svo-chto-krymchane-khotyat-sprosit-u-putina-1133506782.html

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игорь шатров, владимир путин (политик), мнения, прямая линия с президентом, политика, в мире