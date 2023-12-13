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Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год
Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий на год механизм кредитных каникул для мобилизованных и приостановлении обязательств по... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T13:07
2023-12-13T13:07
новости
государственная дума рф
кредитные каникулы
помощь бойцам сво
соцзащита
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий на год механизм кредитных каникул для мобилизованных и приостановлении обязательств по договорам поручительства участников СВО.Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в документ ко второму чтению была внесена поправка, в соответствии с которой на год продлевается возможность оформления кредитных каникул для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей. Первый заместитель комитета по финансовому рынку Константин Бахарев напомнил, что в прошлом году был принят закон, который позволил участникам СВО и членам их семей оформить кредитные каникулы. Весной этого года Госдума приняла решение, в соответствии с которым погибшим участникам спецоперации или инвалидам первой группы полностью аннулируются кредитные обязательства. Это решение распространили и на созаемщиков, которыми чаще всего являются супруги, совершеннолетние дети либо же родители участников СВО."Сегодня мы делаем еще один шаг — принимаем такое же решение в отношении обязательств по договорам поручительства, которые могут стать непосильным долговым бременем для семей наших защитников", – сказал он.Первый вице-спикер Совета Федерации глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак ранее заявил, что кредитные каникулы, предоставленные участникам СВО и их семьям, не окажут влияния на кредитную историю и рейтинг кредитоспособности.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинСтраховые выплаты добровольцам - как оформить и получить
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новости, государственная дума рф, кредитные каникулы, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, россия, константин бахарев
Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год

Госдума продлила до конца 2024 года возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

13:07 13.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий на год механизм кредитных каникул для мобилизованных и приостановлении обязательств по договорам поручительства участников СВО.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в документ ко второму чтению была внесена поправка, в соответствии с которой на год продлевается возможность оформления кредитных каникул для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей.
Участники спецоперации теперь имеют право на кредитные каникулы по всем потребительским кредитам, включая ипотеку, выданным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Норма позволяет заемщикам приостанавливать платежи или снижать их на срок до шести месяцев.
Первый заместитель комитета по финансовому рынку Константин Бахарев напомнил, что в прошлом году был принят закон, который позволил участникам СВО и членам их семей оформить кредитные каникулы. Весной этого года Госдума приняла решение, в соответствии с которым погибшим участникам спецоперации или инвалидам первой группы полностью аннулируются кредитные обязательства. Это решение распространили и на созаемщиков, которыми чаще всего являются супруги, совершеннолетние дети либо же родители участников СВО.
"Сегодня мы делаем еще один шаг — принимаем такое же решение в отношении обязательств по договорам поручительства, которые могут стать непосильным долговым бременем для семей наших защитников", – сказал он.
Первый вице-спикер Совета Федерации глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак ранее заявил, что кредитные каникулы, предоставленные участникам СВО и их семьям, не окажут влияния на кредитную историю и рейтинг кредитоспособности.
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НовостиГосударственная Дума РФКредитные каникулыПомощь бойцам СВОСоцзащитаОбществоРоссияКонстантин Бахарев
 
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