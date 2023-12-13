https://crimea.ria.ru/20231213/kreditnye-kanikuly-dlya-uchastnikov-svo-prodlili-na-god-1133509067.html

Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год

Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий на год механизм кредитных каникул для мобилизованных и приостановлении обязательств по... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T13:07

2023-12-13T13:07

2023-12-13T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий на год механизм кредитных каникул для мобилизованных и приостановлении обязательств по договорам поручительства участников СВО.Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в документ ко второму чтению была внесена поправка, в соответствии с которой на год продлевается возможность оформления кредитных каникул для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей. Первый заместитель комитета по финансовому рынку Константин Бахарев напомнил, что в прошлом году был принят закон, который позволил участникам СВО и членам их семей оформить кредитные каникулы. Весной этого года Госдума приняла решение, в соответствии с которым погибшим участникам спецоперации или инвалидам первой группы полностью аннулируются кредитные обязательства. Это решение распространили и на созаемщиков, которыми чаще всего являются супруги, совершеннолетние дети либо же родители участников СВО."Сегодня мы делаем еще один шаг — принимаем такое же решение в отношении обязательств по договорам поручительства, которые могут стать непосильным долговым бременем для семей наших защитников", – сказал он.Первый вице-спикер Совета Федерации глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак ранее заявил, что кредитные каникулы, предоставленные участникам СВО и их семьям, не окажут влияния на кредитную историю и рейтинг кредитоспособности.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинСтраховые выплаты добровольцам - как оформить и получить

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новости, государственная дума рф, кредитные каникулы, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, россия, константин бахарев