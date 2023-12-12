https://crimea.ria.ru/20231212/v-rosgvardii-poyavyatsya-dobrovoltsy--zakon-prinyat-v-gosdume-1133492681.html
В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме
В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме - РИА Новости Крым, 12.12.2023
В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме
В Государственной Думе РФ одобрили в третьем чтении пакет законов, который позволяет Росгвардии создавать добровольческие формирования. Принятые документы... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T18:07
2023-12-12T18:07
2023-12-12T18:07
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ одобрили в третьем чтении пакет законов, который позволяет Росгвардии создавать добровольческие формирования. Принятые документы позволяют уравнять в правах военнослужащих Минобороны и добровольцев Росгвардии, пояснил пресс-службе ГД соавтор поправок, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента РФ. Они будут выполнять задачи по обороне в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контр-террористических операций. При этом добровольцам Росгвардии будет обеспечено такое же материальное обеспечение и социальные гарантии, как добровольцам Минобороны.Ответственность за фейкиРаспространение фейков и дискредитация подразделений Росгвардии теперь будут наказываться так же, как и такие же преступления в отношении Вооруженных Сил РФ. Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие такую ответственность, приняты в рамках того же пакета.Меры пресечения тоже будут аналогичными: наивысшее наказание – лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Кроме того, суд сможет назначать штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а также исправительные работы сроком до года или принудительные – до трех лет.По статье о дискредитации минимальное наказание – штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, максимальное – лишение свободы сроком до пяти лет.В Крыму уже добровольческий батальон Росгвардии уже сформирован – это особый казачий батальон "Таврида". В него вошли как люди с боевым опытом, уже побывавшие в СВО, так и новички, которые прошли обучение и боевое слаживание. Как рассказал РИА Новости Крым атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин, казачьи подразделения в составе Росгвардии и войск Минобороны отличаются тем, что соблюдают свои обычаи и систему подчинения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали шпионившего за Росгвардией украинского агента – ФСБ В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), министерство обороны рф, новости, россия, общество, государственная дума рф, закон и право
В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме
В Госдуме приняли закон о добровольческих формированиях в структуре Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
В Государственной Думе РФ одобрили в третьем чтении пакет законов, который позволяет Росгвардии создавать добровольческие формирования. Принятые документы
позволяют уравнять в правах военнослужащих Минобороны и добровольцев Росгвардии, пояснил пресс-службе ГД соавтор поправок, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положение в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части", – объяснил Хинштейн.
Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента РФ. Они будут выполнять задачи по обороне в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контр-террористических операций. При этом добровольцам Росгвардии будет обеспечено такое же материальное обеспечение и социальные гарантии, как добровольцам Минобороны.
Ответственность за фейки
Распространение фейков и дискредитация подразделений Росгвардии теперь будут наказываться так же, как и такие же преступления в отношении Вооруженных Сил РФ. Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие такую ответственность, приняты в рамках того же пакета.
Меры пресечения тоже будут аналогичными: наивысшее наказание – лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Кроме того, суд сможет назначать штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а также исправительные работы сроком до года или принудительные – до трех лет.
По статье о дискредитации минимальное наказание – штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, максимальное – лишение свободы сроком до пяти лет.
В Крыму уже добровольческий батальон Росгвардии уже сформирован – это особый казачий батальон "Таврида"
. В него вошли как люди с боевым опытом, уже побывавшие в СВО, так и новички, которые прошли обучение и боевое слаживание. Как рассказал
РИА Новости Крым атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин, казачьи подразделения в составе Росгвардии и войск Минобороны отличаются тем, что соблюдают свои обычаи и систему подчинения.
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