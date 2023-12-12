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Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник
Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T00:01
2023-12-12T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +8…+10.В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +9...+11 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9.
https://crimea.ria.ru/20231210/dozhdi-sneg-i-temperaturnye-kacheli-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-1133409622.html
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму местами дожди и туман

00:01 12.12.2023
 
© РИА Новости КрымДорога к поселку Новый Свет в Крыму
Дорога к поселку Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +7…+12 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +8…+10.
В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря, 19:14Радио "Спутник в Крыму"
Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
22:57Главное за день: 11 декабря
22:17Главные новости Крыма: 11 декабря
21:52Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки
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