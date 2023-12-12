https://crimea.ria.ru/20231212/tuman-i-syrost-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1133445815.html

Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник

Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Туман и сырость: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T00:01

2023-12-12T00:01

2023-12-12T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +8…+10.В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +9...+11 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9.

https://crimea.ria.ru/20231210/dozhdi-sneg-i-temperaturnye-kacheli-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-1133409622.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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