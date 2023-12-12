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РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште
РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште - РИА Новости Крым, 12.12.2023
РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил проектное финансирование для ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" в размере около 1 миллиарда рублей... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T14:28
2023-12-12T14:28
рнкб (пао)
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жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил проектное финансирование для ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" в размере около 1 миллиарда рублей на строительство комплекса апартаментов в Алуште, сообщает банк.Проект предусматривает реконструкцию объекта незавершенного строительства (бывший гостиничный комплекс "Нева"). Средства для строительства предоставлены банком до 2027 года.ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" входит в ГК "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов.
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рнкб (пао), алушта, жилье в крыму, крым

РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште

14:28 12.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил проектное финансирование для ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" в размере около 1 миллиарда рублей на строительство комплекса апартаментов в Алуште, сообщает банк.
Проект предусматривает реконструкцию объекта незавершенного строительства (бывший гостиничный комплекс "Нева"). Средства для строительства предоставлены банком до 2027 года.

"Мы рассчитываем, что выданные средства помогут реализовать проект качественно и в срок", – отметил старший вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" входит в ГК "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов.
РНКБ (ПАО)АлуштаЖилье в КрымуКрым
 
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