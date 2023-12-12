https://crimea.ria.ru/20231212/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-zhilogo-kompleksa-v-alushte-1133485900.html

РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште

РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште - РИА Новости Крым, 12.12.2023

РНКБ профинансировал строительство жилого комплекса в Алуште

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил проектное финансирование для ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" в размере около 1 миллиарда рублей... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T14:28

2023-12-12T14:28

2023-12-12T14:28

рнкб (пао)

алушта

жилье в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_68b6e087aa6a6d792c93a502b5437fe5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил проектное финансирование для ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" в размере около 1 миллиарда рублей на строительство комплекса апартаментов в Алуште, сообщает банк.Проект предусматривает реконструкцию объекта незавершенного строительства (бывший гостиничный комплекс "Нева"). Средства для строительства предоставлены банком до 2027 года.ООО "Специализированный застройщик "Симстройинвест" входит в ГК "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов.

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), алушта, жилье в крыму, крым