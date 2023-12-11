Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей

На ГУМ-Катке в Москве звезды фигурного катания дают мастер-класс
Здесь можно провести время весело и с пользой для здоровья
Здесь можно провести время весело и с пользой для здоровья
Посетители могут не только пробовать лучший в Москве лед, но и погулять по новогодней ярмарке
Посетители могут не только пробовать лучший в Москве лед, но и погулять по новогодней ярмарке
ГУМ-Каток работает каждый день с 09:00 до 23:30
ГУМ-Каток работает каждый день с 09:00 до 23:30
...но и сделать атмосферные фотографии
...но и сделать атмосферные фотографии
Коньки можно взять на прокат
Коньки можно взять на прокат
Одна из уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта
Одна из уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта
Попробовать свои силы на льду можно под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой и других звезд спорта
Попробовать свои силы на льду можно под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой и других звезд спорта
Фрагмент ледового спектакля компании NAVKA SHOW "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Гоголя
Фрагмент ледового спектакля компании NAVKA SHOW "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Гоголя
Здесь можно провести время весело и с пользой для здоровья
Посетители могут не только пробовать лучший в Москве лед, но и погулять по новогодней ярмарке
ГУМ-Каток работает каждый день с 09:00 до 23:30
...но и сделать атмосферные фотографии
Коньки можно взять на прокат
Одна из уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта
Попробовать свои силы на льду можно под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой и других звезд спорта
Фрагмент ледового спектакля компании NAVKA SHOW "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Гоголя