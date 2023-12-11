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Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Фотоленты
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Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей
Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей
На главной площади Москвы работает известный на всю страну ГУМ-Каток. В новом сезоне посетители могут участвовать в бесплатных мастер-классах известных... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На главной площади Москвы работает известный на всю страну ГУМ-Каток. В новом сезоне посетители могут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, попробовать традиционные зимние угощения, выбрать новогодние и рождественские сувениры.В воскресенье, 10 декабря, мастер-класс провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.Подробнее - в фотоленте.Информационный партнер ГУМ-катка - Sputnik.
https://crimea.ria.ru/20231120/master-klassy-so-zvezdami-sporta-zhdut-gostey-gum-katka-v-moskve-1132916729.html
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РИА Новости Крым
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гум-каток, москва, фигурное катание, новости, спорт, общество
Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей

На ГУМ-Катке в Москве звезды фигурного катания дают мастер-класс

15:50 11.12.2023
 
© РИА Новости . Илья ПиталевГУМ-каток в Москве
ГУМ-каток в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На главной площади Москвы работает известный на всю страну ГУМ-Каток. В новом сезоне посетители могут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, попробовать традиционные зимние угощения, выбрать новогодние и рождественские сувениры.
В воскресенье, 10 декабря, мастер-класс провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Подробнее - в фотоленте.
© РИА Новости . Илья Питалев

В 18-ый раз на Красной площади открылся ГУМ-Каток

ГУМ-каток в Москве
1 из 11

В 18-ый раз на Красной площади открылся ГУМ-Каток

© РИА Новости . Илья Питалев
© Рамиль Ситдиков

Здесь можно провести время весело и с пользой для здоровья

ГУМ-каток в Москве
2 из 11

Здесь можно провести время весело и с пользой для здоровья

© Рамиль Ситдиков
© Рамиль Ситдиков

Посетители могут не только пробовать лучший в Москве лед, но и погулять по новогодней ярмарке

ГУМ-каток в Москве
3 из 11

Посетители могут не только пробовать лучший в Москве лед, но и погулять по новогодней ярмарке

© Рамиль Ситдиков
© Рамиль Ситдиков

ГУМ-Каток работает каждый день с 09:00 до 23:30

ГУМ-каток в Москве
4 из 11

ГУМ-Каток работает каждый день с 09:00 до 23:30

© Рамиль Ситдиков
© РИА Новости . Илья Питалев

За это время можно успеть не только насладиться катанием...

ГУМ-каток в Москве
5 из 11

За это время можно успеть не только насладиться катанием...

© РИА Новости . Илья Питалев
© Рамиль Ситдиков

...но и сделать атмосферные фотографии

ГУМ-каток в Москве
6 из 11

...но и сделать атмосферные фотографии

© Рамиль Ситдиков
© Рамиль Ситдиков

Коньки можно взять на прокат

ГУМ-каток в Москве
7 из 11

Коньки можно взять на прокат

© Рамиль Ситдиков
© РИА Новости . Илья Питалев

Одна из уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта

ГУМ-каток в Москве. Анна Щербакова
8 из 11

Одна из уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта

© РИА Новости . Илья Питалев
© Рамиль Ситдиков

Попробовать свои силы на льду можно под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой и других звезд спорта

Мастер-класс Алины Загитовой на ГУМ-катке
9 из 11

Попробовать свои силы на льду можно под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой и других звезд спорта

© Рамиль Ситдиков
© РИА Новости . Илья Питалев

Погулять по новогодней ярмарке приехал Сергей Зверев

Сергей Зверев на ГУМ-катке в Москве
10 из 11

Погулять по новогодней ярмарке приехал Сергей Зверев

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Фрагмент ледового спектакля компании NAVKA SHOW "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Гоголя

ГУМ-каток в Москве
11 из 11

Фрагмент ледового спектакля компании NAVKA SHOW "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Гоголя

© РИА Новости . Илья Питалев
1 из 11

В 18-ый раз на Красной площади открылся ГУМ-Каток

© РИА Новости . Илья Питалев
2 из 11

Здесь можно провести время весело и с пользой для здоровья

© Рамиль Ситдиков
3 из 11

Посетители могут не только пробовать лучший в Москве лед, но и погулять по новогодней ярмарке

© Рамиль Ситдиков
4 из 11

ГУМ-Каток работает каждый день с 09:00 до 23:30

© Рамиль Ситдиков
5 из 11

За это время можно успеть не только насладиться катанием...

© РИА Новости . Илья Питалев
6 из 11

...но и сделать атмосферные фотографии

© Рамиль Ситдиков
7 из 11

Коньки можно взять на прокат

© Рамиль Ситдиков
8 из 11

Одна из уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта

© РИА Новости . Илья Питалев
9 из 11

Попробовать свои силы на льду можно под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой и других звезд спорта

© Рамиль Ситдиков
10 из 11

Погулять по новогодней ярмарке приехал Сергей Зверев

© РИА Новости . Илья Питалев
11 из 11

Фрагмент ледового спектакля компании NAVKA SHOW "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Гоголя

© РИА Новости . Илья Питалев
Информационный партнер ГУМ-катка - Sputnik.
Гум - каток и Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 16:29
Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве
 
ФотолентыГУМ-КатокМоскваФигурное катаниеНовостиСпортОбщество
 
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