https://crimea.ria.ru/20231211/master-klass-so-zvezdoy-gum-katok-v-moskve-zhdet-gostey-1133460812.html

Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей

Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Мастер-класс со звездой: ГУМ-Каток в Москве ждет гостей

На главной площади Москвы работает известный на всю страну ГУМ-Каток. В новом сезоне посетители могут участвовать в бесплатных мастер-классах известных... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T15:50

2023-12-11T15:50

2023-12-11T15:50

фотоленты

гум-каток

москва

фигурное катание

новости

спорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133463679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfb02c03fa484f71b9fafd59c9709bcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На главной площади Москвы работает известный на всю страну ГУМ-Каток. В новом сезоне посетители могут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания, попробовать традиционные зимние угощения, выбрать новогодние и рождественские сувениры.В воскресенье, 10 декабря, мастер-класс провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.Подробнее - в фотоленте.Информационный партнер ГУМ-катка - Sputnik.

https://crimea.ria.ru/20231120/master-klassy-so-zvezdami-sporta-zhdut-gostey-gum-katka-v-moskve-1132916729.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гум-каток, москва, фигурное катание, новости, спорт, общество