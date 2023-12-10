Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231210/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-voskresene-1133427289.html
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Проезд по Крымскому мосту в воскресенье вечером свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T20:05
2023-12-10T20:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_687a341315c9ecea26fe9346570dd51a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в воскресенье вечером свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231208/kogda-zavershat-kapitalnyy-remont-mosta-v-gvardeyskom-1133379515.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_515f9a60c998fa655c64341cfdf66650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

Движение по Крымскому мосту вечером в воскресенье со стороны Керчи и Тамани свободно

20:05 10.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в воскресенье вечером свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Капитальный ремонт дороги в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 07:02Ситуация на дорогах Крыма
Когда завершат капитальный ремонт моста в Гвардейском
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Главное за день: 10 декабря
21:16Почему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое
20:44Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект
20:27Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области
20:05Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
19:42Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
19:14Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
18:46В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ
18:22Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
18:10Стрельба в Брянске и атака на Крым: топ новостей недели
17:43Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
17:28От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО
17:02В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху
16:41Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы
16:16Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику
15:57Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий Росздравнадзора
15:34Вакцину "Спутник Лайт" обновили: когда препарат поступит в регионы
15:01ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
14:39После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом
14:08Масштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический"
Лента новостейМолния