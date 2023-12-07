https://crimea.ria.ru/20231207/mestami-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1133280730.html

Местами дожди: погода в Крыму в четверг

Местами дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Местами дожди: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T00:01

2023-12-07T00:01

2023-12-07T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от нуля до +2, днем от +3 до +7 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231206/na-kakie-sredstva-krym-vosstanovyat-posle-shtorma--otvet-vlastey-1133342647.html

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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