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Местами дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Местами дожди: погода в Крыму в четверг
Местами дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Местами дожди: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T00:01
2023-12-07T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от нуля до +2, днем от +3 до +7 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231206/na-kakie-sredstva-krym-vosstanovyat-posle-shtorma--otvet-vlastey-1133342647.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, севастополь
Местами дожди: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг местами дожди

00:01 07.12.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от нуля до +2, днем от +3 до +7 градусов.
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
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