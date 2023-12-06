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Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду область повышенного атмосферного давления принесет в Крым сухую погоду, лишь утром местами возможен туман и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T00:01
2023-12-06T00:01
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В среду область повышенного атмосферного давления принесет в Крым сухую погоду, лишь утром местами возможен туман и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7 градусов.В Севастополе осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +6…8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+3, днем +5...10 градусов.Ранее эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал, что на текущей неделе в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений.
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РИА Новости Крым
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается гололедица на дорогах и ветер до 20 метров в секунду

00:01 06.12.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В среду область повышенного атмосферного давления принесет в Крым сухую погоду, лишь утром местами возможен туман и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в западных, центральных и восточных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6 градусов. Днем +5…10, в горах +2…4", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7 градусов.
В Севастополе осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +6…8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+3, днем +5...10 градусов.
Ранее эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал, что на текущей неделе в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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