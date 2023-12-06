https://crimea.ria.ru/20231206/tuman-gololeditsa-i-veter-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1133280523.html

Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Туман, гололедица и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду область повышенного атмосферного давления принесет в Крым сухую погоду, лишь утром местами возможен туман и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T00:01

2023-12-06T00:01

2023-12-06T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В среду область повышенного атмосферного давления принесет в Крым сухую погоду, лишь утром местами возможен туман и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7 градусов.В Севастополе осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +6…8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+3, днем +5...10 градусов.Ранее эксперт Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал, что на текущей неделе в Крыму температура воздуха будет теплее климатической нормы, существенных осадков не ожидается, ветер сохранится, но уже не будет достигать ураганных значений.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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