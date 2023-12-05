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Нейросети и их возможности от медиа до туризма - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Нейросети и их возможности от медиа до туризма
Нейросети и их возможности от медиа до туризма - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Нейросети и их возможности от медиа до туризма
Просветительский проект SputnikPro: "Нейросети и их возможности от медиа до туризма". РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-05T11:00
2023-12-01T10:13
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря - 11.00. Просветительский проект SputnikPro: "Нейросети и их возможности от медиа до туризма".Участник:— начальник отдела Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Александр ПЕТРОВ.На площадке Пресс-центра РИА Новости Крым медиаэксперт расскажет о том, как создать мультиязычный новостной контент в короткие сроки и с использованием минимальных ресурсов, работать с нейросетями; ускорить создание новостного контента в 3-4 раза; с помощью нейросети ускорить процесс видеомонтажа, как создавать оригинальные тексты и сложные эффекты.Встреча пройдет в формате видеомоста с подключением спикера из московской площадки международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Александр ПЕТРОВ закончил Технический университет Связи и информатики в Москве. Работал на ведущих федеральных телеканалах (Первый канал, Life News, РенТВ). Общий стаж его работы в сфере медиа больше девяти лет.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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60
пресс-центр

Нейросети и их возможности от медиа до туризма

11:00 05.12.2023
 
© РИА Новости КрымЗаставка Спутник Про Александр Петров
Заставка Спутник Про Александр Петров - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря - 11.00. Просветительский проект SputnikPro: "Нейросети и их возможности от медиа до туризма".
Участник:
— начальник отдела Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Александр ПЕТРОВ.
На площадке Пресс-центра РИА Новости Крым медиаэксперт расскажет о том, как создать мультиязычный новостной контент в короткие сроки и с использованием минимальных ресурсов, работать с нейросетями; ускорить создание новостного контента в 3-4 раза; с помощью нейросети ускорить процесс видеомонтажа, как создавать оригинальные тексты и сложные эффекты.
Встреча пройдет в формате видеомоста с подключением спикера из московской площадки международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Александр ПЕТРОВ закончил Технический университет Связи и информатики в Москве. Работал на ведущих федеральных телеканалах (Первый канал, Life News, РенТВ). Общий стаж его работы в сфере медиа больше девяти лет.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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