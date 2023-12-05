https://crimea.ria.ru/20231205/neyroseti-i-ikh-vozmozhnosti-ot-media-do-turizma-1133224752.html

Нейросети и их возможности от медиа до туризма

Нейросети и их возможности от медиа до туризма - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Нейросети и их возможности от медиа до туризма

Просветительский проект SputnikPro: "Нейросети и их возможности от медиа до туризма". РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-05T11:00

2023-12-05T11:00

2023-12-01T10:13

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря - 11.00. Просветительский проект SputnikPro: "Нейросети и их возможности от медиа до туризма".Участник:— начальник отдела Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Александр ПЕТРОВ.На площадке Пресс-центра РИА Новости Крым медиаэксперт расскажет о том, как создать мультиязычный новостной контент в короткие сроки и с использованием минимальных ресурсов, работать с нейросетями; ускорить создание новостного контента в 3-4 раза; с помощью нейросети ускорить процесс видеомонтажа, как создавать оригинальные тексты и сложные эффекты.Встреча пройдет в формате видеомоста с подключением спикера из московской площадки международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Александр ПЕТРОВ закончил Технический университет Связи и информатики в Москве. Работал на ведущих федеральных телеканалах (Первый канал, Life News, РенТВ). Общий стаж его работы в сфере медиа больше девяти лет.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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