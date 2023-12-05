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На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей
На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей - РИА Новости Крым, 05.12.2023
На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей
Один из самых новых инструментов работы для журналистов – нейросети – набирает популярность. Уже сейчас искусственный интеллект становится неотъемлемым... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T14:38
2023-12-05T14:52
крым
sputnikpro
искусственный интеллект
нейросеть
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Один из самых новых инструментов работы для журналистов – нейросети – набирает популярность. Уже сейчас искусственный интеллект становится неотъемлемым помощником в профессиональной деятельности тех, кто создает как развлекательный, так и серьезный контент в СМИ.На площадке пресс-центра РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro о том, как работать с нейросетями, какие из них наиболее эффективны для каких задач, рассказал начальник отдела Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Александр Петров, общий стаж работы которого в медиа – девять лет."Я ленивый человек. И так вышло, что нейросеть фактически работает за меня. Фактически, мы говорим о том, можно ли превратить одного человека в редакцию", - начал свою лекцию с шутки медиаэксперт.В течение лекционного часа "Нейросети и их возможности от медиа до туризма" он в том числе объяснил, что искусственный интеллект позволяет не только сделать развлекательные картинки, но и вполне эффективно применяется в решении серьезных задач, выполняя за человека кропотливые, трудоемкие и затратные по времени задачи. Например, эффективно перевести речь человека, одновременно накладывая ее на видеоряд или расшифровать текстом звуковые ряды, дублируя титрами изображение.Слушателями лекции стали более чем 30 будущих молодых журналистов – студенты разных курсов профильных факультетов нескольких крымских вузов. При этом некоторые, понимая, что ИИ может стать инструментом, уверенны, что нейросети в будущем не заменят людской труд, особенно в гуманитарных сферах."Я думаю, что нейросеть может писать вместо нас, говорить и снимать, но вы же понимаете, что душу нельзя извлечь из человека и засунуть ее в робота. Я считаю, что если мы сольемся и будет биоробот, тогда это возможно. Но нейросеть никогда полноценно не заменит человека", - уверен Гамлет Празян.А вот его коллега, первокурсница Полина Дреева считает, что именно нейросети помогут ей и в учебе, и в будущей работе."Мне было очень полезно. Мне интересно и видео, и фотографии, и тексты. И это очень упростит мне развитие, может быть, я даже сделаю шаг в своей карьере", - оценила девушка лекцию просветительского проекта SputnikPro.В конце обучающего семинара молодые люди задали Александру Петрову массу уточняющих вопросов. Отдельно стоит выделить юридическую узаконенность контента, который генерируется с помощью искусственного интеллекта."Я задавал вопрос о том, какие есть рамки законности применения нейросетей, можно ли выйти за рамки закона и есть ли такое понятие. И я понял, что сейчас нет рамок, но в будущем за этим надо будет следить", - вынес для себя итог второкурсник Ярослав Склянной.В итоге участники мастер-класса и студенты совместно решили, что так как работа с ИИ - явление абсолютно новое и развивающееся семимильными шагами, мастер-классы на подобные темы могут проходить чаще и будут неизменно актуальными как для опытных журналистов, так и для тех, кто только ищет себя в медиа.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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крым, sputnikpro, искусственный интеллект, нейросеть, риа новости крым, общество, новости крыма, видео, видео
На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей

Что могут нейросети: о новом инструменте для СМИ рассказали на лекции SputnikPro

14:38 05.12.2023 (обновлено: 14:52 05.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Один из самых новых инструментов работы для журналистов – нейросети – набирает популярность. Уже сейчас искусственный интеллект становится неотъемлемым помощником в профессиональной деятельности тех, кто создает как развлекательный, так и серьезный контент в СМИ.
На площадке пресс-центра РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro о том, как работать с нейросетями, какие из них наиболее эффективны для каких задач, рассказал начальник отдела Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Александр Петров, общий стаж работы которого в медиа – девять лет.
"Я ленивый человек. И так вышло, что нейросеть фактически работает за меня. Фактически, мы говорим о том, можно ли превратить одного человека в редакцию", - начал свою лекцию с шутки медиаэксперт.
В течение лекционного часа "Нейросети и их возможности от медиа до туризма" он в том числе объяснил, что искусственный интеллект позволяет не только сделать развлекательные картинки, но и вполне эффективно применяется в решении серьезных задач, выполняя за человека кропотливые, трудоемкие и затратные по времени задачи. Например, эффективно перевести речь человека, одновременно накладывая ее на видеоряд или расшифровать текстом звуковые ряды, дублируя титрами изображение.
Слушателями лекции стали более чем 30 будущих молодых журналистов – студенты разных курсов профильных факультетов нескольких крымских вузов. При этом некоторые, понимая, что ИИ может стать инструментом, уверенны, что нейросети в будущем не заменят людской труд, особенно в гуманитарных сферах.
"Я думаю, что нейросеть может писать вместо нас, говорить и снимать, но вы же понимаете, что душу нельзя извлечь из человека и засунуть ее в робота. Я считаю, что если мы сольемся и будет биоробот, тогда это возможно. Но нейросеть никогда полноценно не заменит человека", - уверен Гамлет Празян.
А вот его коллега, первокурсница Полина Дреева считает, что именно нейросети помогут ей и в учебе, и в будущей работе.
"Мне было очень полезно. Мне интересно и видео, и фотографии, и тексты. И это очень упростит мне развитие, может быть, я даже сделаю шаг в своей карьере", - оценила девушка лекцию просветительского проекта SputnikPro.
В конце обучающего семинара молодые люди задали Александру Петрову массу уточняющих вопросов. Отдельно стоит выделить юридическую узаконенность контента, который генерируется с помощью искусственного интеллекта.
"Я задавал вопрос о том, какие есть рамки законности применения нейросетей, можно ли выйти за рамки закона и есть ли такое понятие. И я понял, что сейчас нет рамок, но в будущем за этим надо будет следить", - вынес для себя итог второкурсник Ярослав Склянной.
В итоге участники мастер-класса и студенты совместно решили, что так как работа с ИИ - явление абсолютно новое и развивающееся семимильными шагами, мастер-классы на подобные темы могут проходить чаще и будут неизменно актуальными как для опытных журналистов, так и для тех, кто только ищет себя в медиа.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
 
КрымSputnikProИскусственный интеллектНейросетьРИА Новости КрымОбществоНовости КрымаВидео
 
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