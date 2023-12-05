https://crimea.ria.ru/20231205/na-master-klasse-sputnikpro-ekspert-nazval-osnovnuyu-vygodu-neyrosetey-1133319981.html

На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей

На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей - РИА Новости Крым, 05.12.2023

На мастер-классе SputnikPro эксперт назвал основную выгоду нейросетей

Один из самых новых инструментов работы для журналистов – нейросети – набирает популярность. Уже сейчас искусственный интеллект становится неотъемлемым... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T14:38

2023-12-05T14:38

2023-12-05T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Один из самых новых инструментов работы для журналистов – нейросети – набирает популярность. Уже сейчас искусственный интеллект становится неотъемлемым помощником в профессиональной деятельности тех, кто создает как развлекательный, так и серьезный контент в СМИ.На площадке пресс-центра РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro о том, как работать с нейросетями, какие из них наиболее эффективны для каких задач, рассказал начальник отдела Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Александр Петров, общий стаж работы которого в медиа – девять лет."Я ленивый человек. И так вышло, что нейросеть фактически работает за меня. Фактически, мы говорим о том, можно ли превратить одного человека в редакцию", - начал свою лекцию с шутки медиаэксперт.В течение лекционного часа "Нейросети и их возможности от медиа до туризма" он в том числе объяснил, что искусственный интеллект позволяет не только сделать развлекательные картинки, но и вполне эффективно применяется в решении серьезных задач, выполняя за человека кропотливые, трудоемкие и затратные по времени задачи. Например, эффективно перевести речь человека, одновременно накладывая ее на видеоряд или расшифровать текстом звуковые ряды, дублируя титрами изображение.Слушателями лекции стали более чем 30 будущих молодых журналистов – студенты разных курсов профильных факультетов нескольких крымских вузов. При этом некоторые, понимая, что ИИ может стать инструментом, уверенны, что нейросети в будущем не заменят людской труд, особенно в гуманитарных сферах."Я думаю, что нейросеть может писать вместо нас, говорить и снимать, но вы же понимаете, что душу нельзя извлечь из человека и засунуть ее в робота. Я считаю, что если мы сольемся и будет биоробот, тогда это возможно. Но нейросеть никогда полноценно не заменит человека", - уверен Гамлет Празян.А вот его коллега, первокурсница Полина Дреева считает, что именно нейросети помогут ей и в учебе, и в будущей работе."Мне было очень полезно. Мне интересно и видео, и фотографии, и тексты. И это очень упростит мне развитие, может быть, я даже сделаю шаг в своей карьере", - оценила девушка лекцию просветительского проекта SputnikPro.В конце обучающего семинара молодые люди задали Александру Петрову массу уточняющих вопросов. Отдельно стоит выделить юридическую узаконенность контента, который генерируется с помощью искусственного интеллекта."Я задавал вопрос о том, какие есть рамки законности применения нейросетей, можно ли выйти за рамки закона и есть ли такое понятие. И я понял, что сейчас нет рамок, но в будущем за этим надо будет следить", - вынес для себя итог второкурсник Ярослав Склянной.В итоге участники мастер-класса и студенты совместно решили, что так как работа с ИИ - явление абсолютно новое и развивающееся семимильными шагами, мастер-классы на подобные темы могут проходить чаще и будут неизменно актуальными как для опытных журналистов, так и для тех, кто только ищет себя в медиа.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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