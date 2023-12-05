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Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Движение по Крымскому мосту перекрыто
На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T04:34
2023-12-05T04:34
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителей и пассажиров, которые в данный момент оказались на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости – воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту перекрыто

На Крымском мосту временно перекрыто движение транспорта

04:34 05.12.2023
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Водителей и пассажиров, которые в данный момент оказались на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости – воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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