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Обстановка на Крымском мосту в понедельник вечером - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Обстановка на Крымском мосту в понедельник вечером
Обстановка на Крымском мосту в понедельник вечером - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Обстановка на Крымском мосту в понедельник вечером
В понедельник вечером проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T20:02
2023-12-04T20:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В понедельник вечером проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив все автомобили проходят обязательный досмотр. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231203/grafik-dvizheniya-elektrichek-na-sevastopol-izmenyat-na-neskolko-dney-1133257837.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту в понедельник вечером

Движение по Крымскому мосту в понедельник вечером со стороны Керчи и Тамани свободно

20:02 04.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В понедельник вечером проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 20:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив все автомобили проходят обязательный досмотр. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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