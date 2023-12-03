https://crimea.ria.ru/20231203/chast-simferopolya-i-sem-sel-kryma-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1133186389.html

Часть Симферополя и семь сел Крыма на сутки останутся без воды

Часть Симферополя и семь сел Крыма на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Часть Симферополя и семь сел Крыма на сутки останутся без воды

Пригород Симферополя и несколько сел под Феодосией и в Кировском районе Крыма останутся без водоснабжения на сутки. Об этом сообщили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T20:38

2023-12-03T20:38

2023-12-03T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Пригород Симферополя и несколько сел под Феодосией и в Кировском районе Крыма останутся без водоснабжения на сутки. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Отключение воды в Симферополе4 декабря в Симферополе из-за мероприятий по переустройству магистрального трубопровода в районе с. Мирное с 23:00 до 23:00 (ориентировочно) 5 декабря будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: Основной объем работ планируют выполнить в указанный срок, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 6 декабря. Ограничение водоснабжения на востоке КрымаНа востоке полуострова отключение связано с ремонтом запорно-регулирующей арматуры Dу-300 мм на Субашском водоводе в районе села Ближнее под Феодосией, а также переподключением аварийного участка трубопровода в районе Индустриального парка. Ориентировочно воды не будет с 8 утра 5 декабря до 8 утра 6 декабря.Кроме того, отключения пройдут в селах Кировского района республики: Жемчужина Крыма, Садовое, Приветное и в Абрикосовке по улицам Комарова, Юбилейная и Айвазовского.На время проведения работ населению будут подвозить воду. В села Садовое, Жемчужина Крыма, Приветное, Абрикосовка и Насыпное - в период с 13 до 17 часов. В село Ближнее – с 9 до 19 часов, а на улицы Виноградная, 40 лет Победы, Почтовая, Боевая, пер. Боевой и Виноградный и на улицу Речную – с 9 до 13 часов. В село Ближнее с 9 до 19 часов.Актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7 (978) 467-07-60.

https://crimea.ria.ru/20231202/zapredelnyy-noyabr-kak-popolnilis-vodokhranilischa-kryma-za-mesyats-1133253231.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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