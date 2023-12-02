https://crimea.ria.ru/20231202/vetreno-i-do-17-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133206442.html
Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу
Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T00:01
2023-12-02T00:01
2023-12-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов. днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +13, днем от +13 до +17 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231201/teplee-normy-i-bez-dozhdey--prognoz-na-vykhodnye-ot-fobos-1133251089.html
симферополь
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу ветрено и до 17 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Ночная температура воздуха составит +10…+13, дневная +14…+17 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов. днем +15...+17.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +13, днем от +13 до +17 градусов.