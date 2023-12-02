https://crimea.ria.ru/20231202/vetreno-i-do-17-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133206442.html

Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу

Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T00:01

2023-12-02T00:01

2023-12-02T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая, преимущественно сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов. днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +13, днем от +13 до +17 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231201/teplee-normy-i-bez-dozhdey--prognoz-na-vykhodnye-ot-fobos-1133251089.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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